Kígyózó sorban álltak a véradók a Bödön piacon – Fotók

Ismét a helyi termékeké volt a főszerep vasárnap a Szeged Plazaban megrendezett Bödön piacon.

Sok-sok finomsággal és szebbnél szebb, kézzel készült tárggyal, ékszerrel készültek a termelők, azonban jól látszott, hogy vakáció van, a megszokottnál kevesebben mentek árusítani. Farkas Árpád, a sándorfalvi Farkas Farm tulajdonosánál ízletes málnát lehetett csipegetni, valamint szörpöket, lekvárokat és aszalványokat lehetett beszerezni.

Megtudtuk, több éve ezzel foglalkoznak a feleségével, egyhektáros területen gazdálkodnak Sándorfalva Vedres szőlők területén. Saját maguk termesztik a gyümölcsöket, amiket nemcsak értékesítenek, hanem különböző termékeket is előállítanak belőlük azért, hogy hosszabb legyen a szezon, több bevételhez jussanak. December óta minden Bödön piacon jelen vannak.

A vásárlók érdeklődése töretlen volt, ahogyan a véradók segítő szándéka is. Hosszú sorban várakoztak azért, hogy beteg embertársaiknak segítsenek. Így tett Patikné Álmos Anikó is, aki már tizenhatodik alkalommal nyújtotta karját a megfelelő vérkészlet érdekében. Mint mondta, legelső alkalommal a munkahelyén szervezett véradó eseményen vett részt, ott megtapasztalta, hogy ez nem fájdalmas dolog, azóta folyamatosan segít.

Ahogyan Németh-Mészáros Tibor is, aki szintén ott volt a kiemelt véradáson. Elmondta, sűrűn ad vért ő is, nyáron sem hagyja ki. Hozzátette, a vakáció alatt történik a legtöbb baleset, ezért is fontos ilyenkor a vér.