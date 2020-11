Kijavították az úthibákat

Lezárult Maroslele életében egy fontos korszak: végre elkészült a szennyvízcsatornázás után maradt úthibák kijavítása, ami a Makói járás érintett települései közül itt jelentette a legnagyobb gondot. Az utak minőségével kapcsolatban azonban továbbra is van tennivalója az önkormányzatnak.

– A községháza illetékesei végigjárták az útjavítás helyszíneit, és hivatalosan is átvették a munkát – tájékoztatta lapunkat Drimba Tibor, Maroslele polgármestere azzal kapcsolatban, hogy a faluban véget ért a szennyvízcsatornázás után maradt úthibák kijavítása. Mint akkoriban beszámoltunk róla, a társaság illetékesei és az önkormányzat képviselői még kora tavasszal tartottak szemlét a község területén, s ezt követően állapodtak meg arról, hogy a lelei hivatal összeírja, ezek mely utcákban és pontosan hol vannak.

A munkálatok az egyeztetett lista alapján nyáron indultak. A lakók közül mintegy negyvenen jeleztek úthibákat, és további kéttucatnyit jegyeztek fel még a hivatal szakemberei. Voltak egész utcaszakaszok is, amelyek a nyomvonal mentén megsüllyedtek, de kátyúkat, gödröket, rossz bekötéseket és ak­­nafedél-problémákat is összeírtak. A hivatalosan 2014 őszén lezárult szennyvízberuházás öt települést – Apátfalva, Földeák, Kiszombor, Magyarcsanád, Maroslele – érintett, de leginkább talán Maroslelén volt probléma, hogy a többszöri javítások ellenére gyenge minőségűek, néhol egyenesen balesetveszélyesek lettek az útburkolatok.

A falu első embere többször a nyilvánossághoz is fordult, most azt mondta, a munkák végeztével is maradtak elégedetlen hangok a faluban. Néhányan ugyanis azt gondolták, garanciális hibajavítás helyett teljes szélességű és hosszúságú aszfaltot kapnak az érintett utcák. Azt is hozzátette, hogy természetesen van még teendője bőven az önkormányzatnak a lelei utakkal. A legrosszabb állapotban továbbra is a Szegfű, a Táncsics és a Rózsa utca van – utóbbinak maga is lakója volt. A falu folyamatosan pályázik aszfaltozásra, 3 utca lefedésére legutóbb is benyújtották a kérelmet, de sajnos nem nyertek. Drimba nemrégiben Lázár János honatyától is segítséget kért az ügyben.

– A község anyagi erejét meghaladják az ilyen beruházások, hiszen például a Damjanich utca teljes burkolása tavaly 28 millióba került – jegyezte meg.