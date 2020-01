Kilátót, tavat építettek, madármegfigyelési pontokat létesítettek Nagyéren

Nagyéren az elmúlt évben 130 millió forintból fejlesztették a turizmust. A település kedvelt kirándulóhely. Tavaly az önkormányzati panzióban mintegy 3000 vendégéjszakát töltöttek a településre látogatók.

– Tavaly értünk a végére a 2018-ban elkezdett 128 milliós turisztikai fejlesztésünknek. Ennek részeként készült el az egykori Zöldi malom kéménye köré épített kilátónk, ami az egyes híresztelésekkel ellentétben csak egy részét képezte a beruházásnak, nem 128 millió forintba került – értékelte az elmúlt évet Lőrincz Tibor polgármester.

– A projekt révén új parkolókat, pihenőhelyeket, madármegfigyelési pontokat építettünk. Három tanösvényt is létesítettünk, nagy értékű fényképezőgépeket vásároltunk, amiket ki lehet kölcsönözni. A Zöld Béka szálláshelyünk udvarán egy tavat is építettünk, ami köré olyan növényeket telepítettünk a Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság közreműködésével, amelyek közül több csak a nemzeti park látogatók elől elzárt területén terem – hangsúlyozta. – Emellett vannak megkezdett pályázataink, amelyek főleg oktatással, képzéssel függnek össze. Ezek a hátrányos helyzetű családoknak nyújtanak életvitelbeli segítséget, ösztönzik a felzárkózásu­kat – tette hozzá a pol­gár­mester.

Lőrincz Tibor beszélt arról is, hogy egy ilyen kicsi település, mint Nagyér, fenntartása sem egyszerű. Kiemelte a közfoglalkoztatási program hozadékát. Járdákat újítottak fel, és újítanak idén is. Belvíz-, illetve csapadékvíz-elvezető árkokat újítottak fel, létesítettek. – Ezt a munkát száraz időben kell elvégezni, ha esik, akkor már késő – emelte ki. Nagyér tavasztól őszig virágos. A virágpalántákat saját maguk állítják elő. Az évi 10 és 30 ezer közötti palánta egy részét a közeli településeknek adják el.

– Idén a Magyar Falu programon nyert pályázatainkat valósítjuk meg. Ároknyitó gé­­pet, rézsűkaszát, nagy teljesítményű fűnyírót, orvosi és védőnői eszközöket vásárolunk. Az óvodaudvart is rendbe tesszük. Kerítést építünk, játékeszközöket szerzünk be és díszburkolatot építünk. Az óvodaépület és egy szolgálati lakás felújítására is szeretnénk pályázni.