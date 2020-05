Kincseket rejt az ásotthalmi erdő – Fotók

Ásotthalmon három geoládát rejtettek el, ezek közül a Kiss Ferenc Emlékerdőben lévőt kerestük fel Bánhidy Zoltánnal. A Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium tanára gondozza és tölti fel kincsekkel a dobozt.

Ásotthalom közelében, az 55-ös főút mellett a Kiss Ferenc Emlék­erdőben, Csongrád megye egyik legrégebben, 1944 óta védett területén sétáltunk Bánhidy Zoltánnal, a Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium tanárával, aki az egyik tisztáson elrejtett geoládát mutatta meg nekünk, miközben alaposan telepakolta játékokkal.

A geocaching szabadidős tevékenység, természetbarát hobbi, játék, amely a kincskeresés ősi szenvedélyére alapozva egyesíti a modern technikát – GPS és internet – a természetjárással, a turizmussal és az ismeretterjesztéssel. A játékot ma már a világ számos országában művelik. Magyarországon 2001. június 24-én helyezték el az első ládát, számuk 2017 augusztusában elérte a 4300-at. A hagyományos geoláda egy vízhatlan doboz, benne egy szabvány magyar és angol nyelvű üzenet a véletlenül megtalálók részére, egy naplófüzet és a kincsek.

Bánhidy kiemelte, hogy a terület különlegessége, hogy itt nem folytatnak erdőgazdálkodást, azaz érintetlen. A geoláda mellett maga a terület is különleges, ami a rejtekhely kiválasztásakor is fontos szempont volt.

– Számomra az a különlegessége, hogy ezt a ládát örökbe fogadtam attól, aki már nem gondozza. Ősszel majd a diákok segítségével szeretnénk izgalmasabbá tenni a keresést – mondta.

A ládát kis segítséggel és némi logikával mi is gyorsan megtaláltuk. Az okostelefonos alkalmazás a GPS-koordináták és hasznos tudnivalók mellett olyan információkkal is szolgál, mint hogy van-e parkoló a közelben és be lehet-e jönni babakocsival.