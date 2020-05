Kinyit a Cserepes sori piac

Már a szegedi tömegközlekedési eszközökre is fel lehet szállni az első ajtókon is, de jegyet még nem lehet vásárolni a járművezetektől. Megnyílik a székkutasi sportcentrum is, és vagy egy újabb koronavírusos beteg a megyében.

Ezt ne hagyja ki! A járvány ideje alatt mostantól minden előfizetőnk díjmentesen, ajándékként kapja a nyomtatott újság mellé lapunk digitális számát. Ide kattintson! Jó hír a piacok kedvelőinek, hogy szombattól újra mehetnek a szegedi Cserepes sori piacra is. Természetesen korlátozások még itt is lesznek, a részletekről szombatig még beszámolunk. Enyhített a szigoron a kijárási korlátozások könnyítésével a Szegedi Közlekedési Társaság is. A Volánbusz-járatok után már a helyi járatokra is fel le­­het szállni az első ajtókon is. Viszont jegyeket a sofőröktől továbbra sem lehet lehet venni a járműveken. Kinyit a Forrás Hotel Újranyitja pénteken két szállodáját a Hunguest Hotels, az egyik ilyen a szegedi Forrás Ho­­tel. A szálloda egyelőre korlátozott szolgáltatásokkal, de speciális ajánlatokkal várja a látogatókat. Az újranyitást fokozott jár­vány­ügyi óvintézkedések előzik meg. A Hunguest Hotels saját Covid-kódexet készített a biztonság elősegítése érdekében, amelyből valamennyi munkatárs vizsgát tesz. A szállóvendégek biztonsága érdekében fo­­kozott és szigorú higiéniai szabályokat vezettek be, amelyeket folyamatosan ellenőriznek. A közösségi terekben fertőtlenítőpontokat helyeznek el, a megfelelő távolságtartás érdekében tágasabb elhelyezést biztosítanak az éttermekben, wellnesspihenőterekben és minden közösségi térben – írták a közleményben. Folyamatosan fertőtlenítenek Az operatív törzs tegnapi sajtó­tájékoztatóján szóba került egy megyei koncert is. A Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola szervezett múlt pénteken a településen egy elő­­adást. A zenészek egy lassan haladó, félig nyitott platós teherautóról játszottak. Ki­­derült, hogy erre az önkormányzat adott engedélyt, ezért a rendőrségnek nem kellett intézkednie. Székkutason pedig részlegesen megnyitott a sportcentrum. A füves és mű­­füves futballpályát, a kondi­termeket hétköznaponként 10 és 18 óra között, hétvégente pedig 14 és 18 óra között lehet használni. Egyszerre négy ember lehet a teremben A konditermekben egyszerre négy ember tartózkodhat. A sportcentrum munkatársai a a termekben lévő eszközöket naponta többször fertőtlenítik. A tornacsarnok, illetve az öltözőhelyiségek továbbra is zárva vannak. A településen a játszótereket is megnyitották, amiket a helyi önkormányzat, a székkutasi buszmegállókhoz hasonlóan naponta fertőtlenít.