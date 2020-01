Királyhegyes büszkén tekint vissza 2019-re

Fejlesztésekben, beruházásokban gazdag év volt 2019 Királyhegyes számára – mondja a falu polgármestere, Horváth Lajos. Már az idei felújítások egy részére is megvan a pénz, bizakodva vágnak az új esztendőbe.

A királyhegyesiek a múlt évi beruházások közül talán a községháza felújítására a legbüszkébbek – vélekedik Királyhegyes polgármestere, Horváth Lajos. Több településen zajlottak a múlt évben hasonló beruházások, Királyhegyesen azonban nem csak energetikai szempontból újult meg a hivatal épülete. Korszerűsítették a fűtést, kicserélték az ajtókat-ablakokat, akadálymentesítettek, ezen kívül napelemet és biokazánt szereltek fel 30 millióból, de saját beruházásként, közel 5 milliós költségvetéssel a berendezést is lecserélték. Ami külön érdekes: pályázati pénzből beszereztek egy ágaprító berendezést is, így a község fáinak gallyazása után fűtőanyag is van az új biokazánba.

Ahogy más településeken, úgy a hatszáz lelkes Királyhegyesen is évekkel ezelőtt bezárt a takarékszövetkezet. A megüresedett épületet most sikerült hasznosítani: miután felújították, átalakították, ide költözhetett be a fiókpatika, ami eddig a főtér másik oldalán működött. – Ez minden nap nyitva van – mondja büszkén a falu első embere. A következő egészségügyi beruházás, már idén, az orvosi rendelő felújítása lesz, amire már nem csak a pályázati támogatás van meg, de már szerződést is kötöttek a kivitelezővel. A munka várhatóan május végén fejeződik be, és 30 millióba fog kerülni.

Emellett fontos beruházás volt a Kossuth utca két oldalának járdafelújítása, térkövetése. A faluban már készülnek a munka folytatására is. – Ebből a szempontból egyébként jól állunk. A község járdáinak 70 százaléka már a korábbi években meg-újult – jegyezte meg Horváth. És ugyancsak az idei évben kerül sor a helyi művelődési ház felújítása. Erre is megvan már a pénz. Azt viszont továbbra sem tudni, hogy a Királyhegyest Makóval összekötő, évtizedek óta rossz állapotú úton mikor lehet újra kényelmesen, biztonságosan közlekedni.