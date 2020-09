Királyhegyesen átadták a megújult egészségházat – Galéria

A község egészségházának korszerűsítése részben pályázati, részben önkormányzati forrásból valósult meg, a beruházás összértéke 36 millió forint volt. Királyhegyes önkormányzata erre a Magyar Falu program keretében 30 milliót nyert, egy másik pályázaton pedig 2,5 millió forintot kaptak orvosi műszerek vásárlására. Ezek mellett az önkormányzat 3,5 milliós önerőt is biztosított a munkák befejezéséhez.

Az egészségház avatóünnepségén Lázár János, a térség országgyűlési képviselője egyebek mellett az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájáról és a felelősségvállalásról beszélt.

– Nincs az a földi kincs, anyagi erő, ami az egészséges emberi életet pótolni lenne képes – jelentette ki. Hozzátette, márciusban Királyhegyesen is összekapaszkodtak az emberek, hogy megvédjék a bajban magukat és egymást.

– Szeretném megköszönni az egészségügyi dolgozók munkáját, hiszen tavasz óta különleges felelősséget ró rájuk a járvány – fogalmazott. A képviselő hozzátette, a háziorvosokról való gondoskodás minden település érdeke, fontos, hogy minél hamarabb és közelebb legyen az orvos a rászorulókhoz. Ebben is segíti a királyhegyesieket a most átadott, megújult egészségközpont.

A fejlesztésnek köszönhetően egy helyen lett az orvosi rendelő, a védőnői szolgálat és a házi gondozási központ. Az egészségház korszerűsítése során kicserélték a régi nyílászárókat, a külső homlokzatot szigetelték és belső felújításokat is tartalmazott a projekt. Akadálymentesítették az épületet és új mosdókat építettek, köztük mozgáskorlátozottak számára megfelelőt.

– Januártól több szakaszban újítottuk fel az intézményt, június közepén megtörtént a műszaki átadás, augusztusban be is költöztek a szakemberek. A szolgálati lakást is felújítottuk, az egészségházban vadonatúj bútorok, és az alapellátásban szükséges műszerek rendelkezésre állnak – részletezte Horváth Lajos polgármester. Emlékeztetett, hogy 2010-ben meghirdették az élhető falu programját, azóta szinte minden évben van egy-egy olyan beruházás a településen, amit véghez tudnak vinni a pályázati lehetőségeknek köszönhetően, ilyen a most átadott egészségház is.