Kire mosolyog majd Fortuna, a szerencse istenasszonya? – rekordösszegű nyeremény

Minden idők legnagyobb magyar lottónyereményéért játszhattak a héten a szerencsevadászok – többek között tegnap, péntek 13-án. A csaknem 6 milliárd forint sokakat fogadásra késztetett, de olyanok is vannak már, akiket megrémít ez a rengeteg pénz, így inkább nem kísértik a szerencsét.

Immár 36 hete nem találja el senki az ötöslottó nyerőszámait, ennek köszönhetően ma minden idők legnagyobb nyereményét, 5,9 milliárd forintot nyerheti meg az, akinek ez egyedüliként sikerül. Ez 297500 darab húszezrest jelent, amiből ha naponta nyolcat kiveszünk a bankból, vagyis 160 ezer forintot elköltünk, akkor is több mint 100 évig kitart. Átlagember számára ez felfoghatatlanul nagy pénz, rögtönzött közvélemény-kutatásunkból pedig az is kiderült, sokaknak már ijesztő is.

– Engem a nagy nyeremény kifejezetten taszít, ezért 2 milliárdos nyeremény felett már nem veszek szelvényt, mert félek, hogy megnyerem – árulta el a mórahalmi lottózó alkalmazottja, Mészáros Sándorné. Szerinte a kisembereket egy ilyen összeg már nyomasztja.

– Ma például egy úr is azt mondta nekem, hogy ha nyer, csak az aprót viszi, az 5 milliárdot nekem adja. De másoktól is hallottam már, hogy ez túl nagy pénz

Juhász Pál is azt mondta, ha nyerne, elsősorban jótékonykodna.

– Nekem megvan mindenem és az egészségem is elfogadható. Így inkább azoknak adnám, akik rászorulnak. Azt hiszem, elsősorban szociális segélyre fordítanám, mert saját bőrömön tapasztalom, hogy akik ilyesmire szorulnak, azokra nagyon kevesen gondolnak – fogalmazott.

Persze sokan vannak olyanok is, akik inkább azt tervezgetik, hogyan titkolják el nagy nyereményüket, hogy azt ne kelljen másokkal megosztaniuk.

– Én mindenkinek elmesélném, hogy nyertem a lottón, csak kivárnék pár hetet, és sajnáltatnám is magam, hogy miért pont most volt ötösöm, miután elvitték a nagy nyereményt – somolygott Tóth Roland.

– Így nem kellene magyarázkodnom, honnan lett hirtelen szép házam és új autóm, viszont senki nem gondolná, hogy milliárdos vagyok, így aggódnom se kellene annyira – vázolta tervét.

Akárhogy is, egy biztos: most mindenki lottólázban ég. Ráadásul tegnap, péntek 13-án még többen érezték úgy, hogy ez a nap szerencsés lehet, így a szokásosnál is többen adtak fel szelvényt. A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint már a múlt héten is 6,6 millió alapjátékot vásároltak a lelkes ikszelők, ez a szám vélhetően a héten tovább nőtt. Pedig nem is ezen a játékon lehetett a legtöbbet nyerni: az Eurojackpot főnyereménye több mint 30 milliárd forint volt. Ez húszezresből is több mint másfél millió darabot jelent, amiből egy éven keresztül gyakorlatilag naponta vehetnénk magunknak új, kertvárosi házat.