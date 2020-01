Kis balettosok a nagy tükör előtt

Eddig a művelődési házba jártak gyakorolni a szatymazi óvoda balettosai, ezután házon belül megoldható a foglalkozás a tornateremben felszerelt nagy méretű tükörnek köszönhetően, aminek a néptáncosok és a sportgimnasztikázók is örülnek.

Óriási, már-már baletterembe illő méretű tükörrel gazdagodott a szatymazi óvoda tornaszobája, de az átlagosnál jóval nagyobbak kerültek a régi óvodaépület felújított mosdóiba is. Mindezeket a helyi üvegipari cég, a CE Glass adományozta az óvodának. A sok szatymazi embernek is munkát adó társaság jó kapcsolatot ápol a településsel, rendezvényeket és intézményeket is rendszeresen támogat.

Házon belül

Példás összefogással sikerült tavaly miniovifalut kialakítani, tematikus kis házakkal, iskolával, rendelővel, bolttal, a postával, amelyet valódi betonúton lehet körbejárni.

– Sok szülő és cég segített a munkában, és CE Glass ezt látva úgy döntött, profiljába illő tükrökkel járul hozzá a régi óvodaépület felújításához – mondta lapunknak Marótiné Balogh Zita óvodavezető.

Megtudtuk, korábban művelődési házban kellett tartani a balettfoglalkozásokat, a nagy tükörnek köszönhetően ez már házon belül is megoldható. Csak átsétálnak a főépületből a gyerekek, így mindenkinek sokkal kényelmesebb, kisebb az esélye, hogy télen megfáznak az ovisok.

Lelkes utánpótlás

Ottjártunkkor balettruhába öltözött kicsi, de nagyon lelkes csapat próbált, játszott a tornaszobában. Négy csoportból verbuválódtak a balettre jelentkezők, mókusok, pillangók, csibék és méhecskék igyekeztek odafigyelni az óvó néni utasításaira és egymásra, változó sikerrel.

Több mozdulatsort már ügyesen bemutattak, persze nem feltétlenül egyszerre, de mindenki nagyon igyekezett. Látszott rajtuk, hogy a kötött elemeknél sokkal jobban szeretik, ha kiadják a jelszót, már a játék következhet. Egy későn érkező ifjú balerina például a foglalkozásnak már csak ebbe a részébe kapcsolódott be, de nem nagyon bánta.

Mások is használhatják

– Ezt a nagy tükrös helyiséget használják még a sportgimnasztikások és a néptáncosok, utóbbiból két csoport is van – mondta az óvodavezető, hozzátéve, a cég sok mindennel támogatta már az óvodát. Egyebek között a báli tombolánál kisebb üvegtárgyakkal, de legutóbb például közel száz mikuláscsomaggal állítottak be, aminek mindenki nagyon örült.