Kis intézmény, nagy gyűjteménnyel

Hetvenkedik idén a – jelenleg a helyi könyvtárral közös intézményként működő – József Attila Múzeum Makón. Vezetője, Szikszai Zsuzsanna azt mondja, ez egy kis múzeum, nagy gyűjteménnyel – és nagy szívvel.

– Amikor betér hozzánk egy tu­­rista, általában meglepődik, hogy egy ilyen kis városnak ennyire gazdag a múzeuma – mondja az intézmény vezetője, Szikszai Zsuzsanna. – Azt gondolják, egy óra alatt végeznek, aztán három-négy óra szokott lenni belőle. Ha vezetést is kér valaki, akár egy egész napot is eltölthet nálunk – teszi hozzá. S persze rendezvényeik is vannak, majdnem minden hétvégén.

A múzeumban található egy eredeti Ford T-modell, Aba-Novák festmények, de József Attila kéziratok is megtalálhatóak.