Kiskertekből is támadhatnak szúnyogok

Már elkezdte az országban a szúnyogirtást a katasztrófavédelem. Most arra figyelmeztetnek, hogy rajtuk kívül mindenki más is tehet azért, hogy ne ismétlődjön meg a tavalyi, szinte elviselhetetlen invázió.

Az egyre melegebb időjárás a szúnyoglárváknak jön nagyon jól, ilyenkor gyorsan kifejlődhetnek. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) által felkért szakértők már hetek óta elemzik a szúnyogok tenyészőhelyein a lárvák állapotát. Ha szükséges, a biológiai módszerrel el is kezdik a lárvák elleni védekezést, ahogyan az a Velencei-tónál már meg is valósult április elején.

Az OKF szóvivője a Délmagyarországnak elmondta, tévedés, hogy csak nádasokban, tavakban és a folyók árterében fejlődnek a vérszívók.

– Nagyon sok szúnyog lárvája egy-két literes edényben is képes kifejlődni. A legtöbb ház körül pedig nagyon sok ilyen található. Megelőzhető a szúnyoginvázió azzal is, hogy mindenki kiönti a ház körüli esővizet összegyűjtő edényekből a vizet. A ház körüli, vízzel teli vödrökben, esővíztározókban, hordókban, kaspókban, ereszekben, gumiabroncsokban megáll az esővíz, és akár ezerszámra fejlődhetnek benne a szúnyoglárvák – hívta fel a figyelmet Mukics Dániel.

A szóvivő szerint aki ezt megteszi, sokat könnyít a katasztrófavédelem és az önkormányzatok munkáján is.

Azt is elmondta, hogy biológiai irtáskor egy természetben is előforduló talajlakó baktérium által termelt, fehérjét tartalmazó folyadékot juttatnak a vízbe, ahol a lárvák fejlődnek. Ez a szer kizárólag a szúnyoglárvákra jelent veszélyt, a felhasznált dózisban minden más élőlényre teljesen ártalmatlan. A folyadékot ott juttatják a vízbe, ahol már nagyon sok a szúnyoglárva. A biológiai irtás minden szempontból jobb, mint a kémiai. Ez utóbbit már több uniós or­­szágban betiltották, idéntől Ma­­gyarországon sem alkalmazható, csak földről.

A katasztrófavédelem a következő három évben tizenöt olyan régiót térképez fel, ahol évről éve sok szúnyog fejlődik ki. A részletes térképek segítsé­gével több helyen tudnak biológiai gyérítést alkalmazni, ráadásul sokkal hatékonyabban, mint mostanáig.