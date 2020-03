Kiskertészek nagy napja Makón + galéria

Bárki gazda lehetett egy napra szombaton délelőtt a makói Galamb-szakgimnázium kiskertész napján. A városszéli tankertben bepillantást lehetett nyerni a jószágok gondozásába, a növények termesztésébe, ráadásul helyben termett finomságokkal fogadták a látogatókat.

– Ez az iskola, ez a tangazdaság jó alapot nyújt nekem arra, hogy az itt szerzett tudásomból megéljek. De már azon is gondolkozom, hogy innen főiskolára megyek – mondta a makói Galamb-agrárszakképző kiskertész napján a bordányi illetőségű tizedikes dísznövénykertész-tanuló, Szász Dániel. Ő volt az egyik, aki díjat is kapott azért, mert a szakgimnázium külterületi tangazdaságában a legszorgalmasabban dolgozott.

Itt, a város határától nem messze rendezték meg az iskola immár negyedik kiskertész napját, amelynek célja természetesen az volt, hogy a továbbtanulást fontolgatók, illetve szüleik ötleteket kapjanak. Közben persze ki lehetett próbálni a gazdaélet megannyi fortélyát: lehetett fejni műtehenet, etetni igazi borjakat és birkákat, meg lehetett csodálni a különleges tollazatú csirkéket vagy éppen traktorok, munkagépek nyergébe pattanni. Horváth Zoltán igazgató büszkén mondta: a tankert fejlesztésére most is fordítanak 27 millió forintot.

A kiskertész nap, úgy láttuk, nagy sikert aratott, sokan voltak kíváncsiak a minigazdaság életére. Ehhez persze minden bizonnyal az is hozzájárult, hogy helyben termett finomságokkal fogadták a látogatókat: volt főtt kukorica, aszalt gyümölcs és itt termett zöldségekkel megpakolt zsíros kenyér is. Emellett különleges krumplifajtákból, sajtokból és mézből is tartottak bemutatót az érdeklődőknek.