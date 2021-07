Kiskunhalas már nem testvére Hódmezővásárhelynek

Újra cserélték Hódmezővásárhelyen a testvértelepülési táblákat, amelyeken a megyei jogú város testvértelepüléseinek neve és nemzetisége is látható. Azok a városok kerültek fel a táblára, amelyek visszajelezték, hogy az együttműködést a továbbiakban is folytatni kívánják.

Ezt ne hagyja ki! Világosan kiderült: a pénzünkre fáj a baloldal foga

A bevezető főutak mentén három helyszínen is láthatók a testvértelepülési táblák. A régi tájékoztatók fa elemei az évtizedek alatt valósággal szétkorhadtak. A polgármesteri hivatal gyorshír szolgálatának tájékoztatása szerint a felújításuk több pénzbe került volna, mintha újakat készíttet a város. Az új táblák dizájnja egyébként Hódmezővásárhely németországi testvérvárosa, Hechingen tábláira hasonlít.

Hódmezővásárhelynek a gyorshír szolgálat szerint 17 testvérvárosa van még a korábbi városvezetések idejéből. Magyarországról Baja, Romániából Arad, Bereck, Nagybánya, Torda, Németországból Hechingen és Ulm, Szerbiából Sokobanja, Torontálvásárhely és Zenta, Lengyelországból Limanova és Zgierz, Ukrajnából Aknaszlatina, Bulgáriából Vidin, Franciaországból Vallauris Golfe-Juan, Ausztriából Bruckneudorf (Királyhida) és Litvániából Kelme. A táblákon a településnevek mellett az országok zászlaja és a települések címere is látható. A hodmezovasarhely.hu szerint viszont még kettővel több, összesen 19 testvértelepülése van a megyei jogú városnak. Eszerint az izraeli Tamer is testvérváros Vásárhellyel, velük 1991-ben léptek kapcsolatba. A honlapon a szomszédos Bács-Kiskun megyei Kiskunhalas is testvérként van feltüntetve. Kiskunhalas honlapját is megnéztük, azon a testvértelepülések között Hódmezővásárhelyt is szerepeltetik.

Hogy Tamar és Kiskunhalas miért nem került fel a táblára, Márki-Zay Péter polgármestertől kérdeztük meg.

– Minden testvértelepülést megkerestünk levélben. Kiskunhalas azt válaszolta, hogy az ő nyilvántartásuk szerint már nincs élő testvértelepülési kapcsolat a két város között, ezért nem kerültek fel a táblára. Tamart is megkerestük, esetükben a nemzetközi referensünk tudná megmondani, hogy milyen választ kaptunk, de ő jelenleg szabadságon van. Volt egy holland Haarlemmermeer nevű kapcsolata is korábban Vásárhelynek, de az egyik korábbi városvezetéssel nézeteltérésük volt. Ők sem kívánták folytatni a kapcsolatot – mondta a polgármester.