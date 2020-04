Kisteleken is megjelent a vírus

Pozitív lett a koronavírustesztje egy kistelekinek, akit hatósági karantén alá vontak. Vele együtt megyénkben már negyvenkét igazolt fertőzött van. Változás, hogy a veszélyhelyzet végéig tilos a behajtás az üdülőterületre Csongrádon.

A tegnap reggeli adatok szerint a negyedik legfertőzöttebb megye Csongrád az országban, 42-re nőtt az igazolt betegek szá­­ma.

Egy igazolt fertőzött Kisteleken

Pozitív eredményt mutatott a koronavírusteszt egy kisteleki személynél, ezért otthoni hatósági karanténban van – erről tájékoztatta Nagy Sándor polgármestert csütörtökön Pa­­taricza Mónika járási tiszti főorvos. Rajta kívül további nyolc helyi lakos van hatósági karanténban.

Új weboldalt hozott létre a kórház

Tájékoztató oldalt hozott létre a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely–Makó a koronavírussal kapcsolatban. A friss információk mellett az oldalon többek között azt is megtudhatjuk, hogy mi a teendő akkor, ha valaki köhög és lázas, mikor vannak a véradások, melyik szakrendelések szünetelnek, és mit tegyen a beteg, ha panasza van, de a kezelőorvosa nem rendel. Az oldalt a www.koronavirus.csmekhm.hu-n lehet elérni.

Hárommillióval segített

Lázár János országgyűlési képviselő 3 millió forintot adományozott az Életünkért-Egészségünkért Hódmezővásárhely és Makó Lakosságáért Alapítványnak. Másokat is erre kért közösségi oldalán: Minden fillér számít, 1-2 ezer forintos adomány is életet menthet. Világszerte az a jelszó, hogy „Maradj otthon!”. Mi egészítsük ki ezt egy másikkal is: „Maradj ember!” Jogosan várjuk az állam és az önkormányzat segítségét a baj­­ban, de a lehetőségeinkhez mérten mindannyiunknak ki kell vennünk a részünket a küzdelemből: nemcsak az otthon maradással, hanem a helyi hősök támogatásával is – írta a képviselő.

Laptop Négy családnak

A közelmúltban Makra József, Ópusztaszer polgármestere adta át a megyei önkormányzat távoktatást segítő laptopjait a képviselő-testület által kiválasztott 4 családnak. A famíliák ezt ingyenesen, kölcsönbe kapták a veszélyhelyzet elmúltáig.

Tilos a behajtás

Szegeden a miniszterelnök csü­­törtöki bejelentése után az a döntés született, hogy a patikák, élelmiszer- és dohányboltok kivételével a város minden üzletének és piacának be kell zárnia húsvéthétfőig.

Csongrádon a helyi operatív törzs úgy határozott, péntektől tilos a behajtás a Körös-toroki üdülőterületre, valamint a gát tövében lévő parkolóba is a ve­szélyhelyzet végéig. Továbbá a városban két tengópályát is le­­zártak.

A vásárhelyi önkormányzat az előbbieknél engedékenyebb volt, két kérést fogalmaztak meg: egyrészt azt, hogy a piacon és üzletekben mindenki hordjon maszkot, illetve hogy Mártélyon és más kirándulóhelyeken is kötelezően tartsák be a távolsági előírásokat.