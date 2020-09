Kisteleken tanulnak a Grosics Akadémia utánpótlás focistái

Gyuláról Szegedre költöztették az idei tanévtől a Grosics Akadémia középiskolás növendékeit: kollégiumban élnek és az új stadionban edzenek. A sportolók a kisteleki gimnáziumban tanulnak, ahová minden reggel kisbusz viszi át őket.

A 9. évfolyamosok mellett 22 új diákot köszönthettek az idei tanévkezdéskor a kisteleki Árpád Fejedelem Gimnáziumban, mostantól itt tanulnak ugyanis a Szeged-Csanád Grosics Akadémia fiatal focistái is. Az utánpótlásbázis eddig Gyulán volt, szeptember óta azonban a 16-19 éves korosztály Szegedre került. Itt laknak kollégiumban és az új stadionban edzenek, hiszen a cél az, hogy pár éven belül velük töltsék fel a felnőtt csapatot. Az akadémia pedig új életük segítésére bá­zis­iskolát is biztosított szá­mukra.

– Szegedre a legtehetségesebb gyerekek kerültek – mondta Karsai Károly, a Grosics Gyula Kollégium igazgatója.

– Az ország minden részéből, sőt, a határon túlról is vannak itt fiatalok. Többségük a kisteleki gimnáziumba jár szeptembertől, mely szintén az egyházmegye fenntartásában van. Ez fontos volt számunkra, hiszen elsősorban embereket nevelünk, itt pedig a fegyelemhez is hozzászoknak – fogalmazott az igazgató, aki arra is büszke, hogy az akadémisták tavalyi átlaga 4 felett volt.

Tóth Gabriella, az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikum igazgatója úgy fogalmazott, a focisták új színfoltot hoztak az iskola életébe.

– Mivel az ország különböző pontjairól érkeztek, sokféle kapcsolatra lehet szert tenni nekik köszönhetően, és viszik is a hírét az intézménynek. Néhányuknak most különbözeti vizsgát kell tenniük, mert más típusú iskolába jártak vagy más nyelvet tanultak, többségében azonban zökkenőmentes volt az átvételük. Mivel a négy évfolyamon szétszóródtak, egyik osztály sem lett miattuk túlzsúfolt, nem okozott gondot az érkezésük. És úgy tapasztalom, ők is jól beilleszkedtek az osztályokba – tette hozzá a gimnázium igazgatója.

A fiúkat reggel külön busszal viszik a szegedi kollégiumból a kisteleki iskolába, délután együtt is mennek vissza. A végzős Bokros Bonifác lapunknak elmondta, általában háromra ér vissza a kollégiumba, egy órával később azonban már indul is edzésre, ahol este fél 9-kor végez.

– Utána tudok elkezdeni tanulni, de ez nem okoz gondot, a tavalyi átlagom is 4,4 lett – mesélte. A fiú hatodik éve akadémista, eddig Gyulán élt.

– Az elején kicsit furcsa volt az új környezet és emberek, de mindenki kedves, s hamar befogadtak bennünket, a tanárok is segítenek mindenben – hangsúlyozta az utánpótláskorú sportoló.

Ő egyébként profi labdarúgó szeretne lenni, de mint mondta, ha sérülés vagy bármi más miatt ez nem jönne össze, arra is van terve: szülei vendéglátós vállalkozását veszi át.