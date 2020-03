Kistelepüléseken problémásabb a patikába járás

A kijárási korlátozás a kistelepüléseken kissé megnehezítette a gyógyszertárba járást. Ahol működik patika vagy fiókgyógyszertár, ott sem egész nap tartanak nyitva, csak néhány órát. Van, ahol az időseknek a saját kijárási időpontjukban most nincs lehetőségük a recept kiváltására. Máshol a fiatalabbak jártak rosszabbul.

– Nálunk Derekegyházon 8-tól 12 óráig tart nyitva a patika. Most, a kijárási korlátozással a fiataloknak egy órájuk, a 65 év felettieknek pedig 3 órájuk van a receptek kiváltására – mondta Szabó István, Derek­egyház polgármestere.

– Azt tapasztaljuk, hogy településünkön oda-vissza működik a szívesség. Már hallottam arról, hogy az idősek váltották ki a fiatalok receptjét. Több esetben azonban a 65 év alattiak a saját idősávjukban a szentesi gyógyszertárba mentek a tablettákért.

Fábiánsebestyénen a Szent Fábián Gyógyszertár hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken 7.30-tól 13.30-ig tart nyitva. Vagyis a 65 év alattiaknak nyitás után és a zárás előtt is másfél-másfél órájuk van a recept ki­­váltására. Keddenként ennél több, mert akkor 17.30-kor zár a Szent Fábián.

Pitvaroson hétfőn, szerdán és pénteken 7-től 12-ig, kedden és csütörtökön 7-től 14-ig, hétfőn és csütörtökön pedig 16.30-tól 17.30-ig is nyitva van a Szent István Patika, amelynek Nagyéren és Királyhegyesen fiókpatikája is működik. A nagyériek hétfőn és szerdán 13-tól 14.30-ig, pénteken pedig 13-tól 14-ig járhatnak patikába, a királyhe­gyesiek minden hétköznap 15-től 16-ig. Vagyis most, a kijárási korlátozással a nagyéri és a királyhegyesi időseknek sincs idősávjuk.

– Még csak egy nap tapasztalata áll mögöttünk. Az emberek fegyelmezetten betartották a kijárási korlátozást. A te­­­lepüléseken jól működik az idősgondozás. De családtagok, szomszédok is váltottak ki gyógyszert a 65 év felettieknek – tudtuk meg Gulácsi-Gőgh Nóra gyógyszerésztől.