Kitüntették Dr. Rockot

Másfél évtizeden keresztül oktatott rocktörténetet a Szegedi Tudományegyetem berkeiben Pleskonics András. Mellette drogprevenciós előadásaival bejárta az egész országot. Munkásságát Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéssel méltatták. Elárulta, bár e félévben megfeneklett a 15 éves tradíció, azonban komoly remény van a kurzusfolyam folytatására.

Pleskonics András tanár, újságíró, rádiós szerkesztő és kulturális szervező Latorcai Csabától, az Emberi Erőforrások Minisztériu­mának közigazgatási államtitkárától vette át állami kitüntetését hétfőn a Pesti Vigadóban. A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat elismeréssel a rockzene történetének kutatása és oktatása során elért eredményeit, valamint a hazai drog­prevenciós programokban vállalt szerepét méltatták.

A zene szárnyain

A szegediek körében csak Plesi vagy Dr. Rock becenéven közismert, eredeti végzettsége szerint földrajz–biológia szakos tanár másfél évtizeddel ezelőtt kezdett rocktörténetet tanítani a Szegedi Tudományegyetemen. Kurzusa, sa­­játosan könnyed oktatási módszere mindig is óriási népszerűségnek örvendett a diákok körében, már az első félévben több mint háromszázan jelentkeztek. Az elmúlt 15 év során pedig mintegy nyolcezer hallgató barangolt vele a zene szárnyain a fél világon át. Kurzusának egyik különlegességét az adta ugyanis, hogy a tematika soha nem ismétlődött, minden félévben új és új nemzetek muzsikájával és kultúrájával ismerkedhettek a diákok. Nagy-Britanniától az Amerikai Egyesült Államokig, Kanadától Mexikóig, a Karib-térség szigeteitől Afrikán át Ausztrá­liáig, majd Indiától az arab or­­­szágokon át Törökországig, bebarangolták a Földet. Bár eb­­ben a félévben támogatás hí­­ján megfeneklett a kaland, Plesi elárulta: az egyetem egyik karának vezetője a jövő félévre vonatkozóan határozott ígéretet tett a kurzus folytatására.

Drog-, rocktörténet

Elmondta, drogprevenciós te­vékenysége is a rocktörténet kurzusokban gyökerezik.

– Működött Szegeden egy drogprevencióval foglalkozó, szakmai csapat Schád László vezetésével, akik között volt pszichológus, védőnő, mentálhigiénés szakember és nyomozó is. Ők kerestek meg a rocktörténet kapcsán, hogy bevonnának a programba. Rögtön az jutott eszembe, hogy olyasmit tanítok, ami a rossz példák sorozata, így azonnal kipattant a fejemből a drog-, rocktörténet ötlete – emlékezett vissza, majd hozzátette: első lépésként el is készítette a szükséges halállistát.

– Minden előadásomat egy viccel indítottam, amiben a medve készít egy halállistát, és egyedül a nyuszikának van mersze megkérdezni, hogy nem lehetne-e az ő nevét lehúzni róla. A medve pedig lehúzza. Majd rátértünk arra, hogy milyen jó lett volna, ha a drog miatt meghalt rocklegendák, mint Jimi Hendrix vagy Janis Joplin is egyszerűen kihúzhatták volna magukat a listáról. Belehallgatva a zenéikbe próbáltam megmutatni a fiataloknak, hogy mennyi mindent alkothattak volna még ezek a zsenik, ha hagytak volna maguknak időt rá. Mindez nagyon gyorsan odatalált a lelkekhez. Még az eleinte legellenállóbbnak, legnevelhetetlenebbnek tűnő diákokat is sikerült megérinteni – fejtette ki. A kezdetben főképp a megyében szervezett előadások híre gyorsan terjedt, Plesit felkérték egy országos drogprevenciós turnéra is.

Szeretetpedagógia

Plesi munkásságát diffúz pedagógiaként foglalta össze.

– 1975-ben álltam a katedrán rendes biológia–földrajz szakos tanárként mindössze egy éven keresztül Gerendás községben. Sosem a végzettségem szerinti munkám volt a fő tevékenységem. Szétszórt, diffúz pedagógia ez az általam művelt, ami mindenhol megállja a helyét, azonnal kulcsot talál a lelkekhez. A szeretet pedagógiájának hívom – mondta, majd hozzátette: ezt a módszert édesapja hagyományozta rá saját példájával.

– Édesapám kántortanító volt, a legfőbb pedagógiai inspirációi­mat tőle kaptam. A kitüntetést az ő nevében is köszönöm, mert ez az elismerés ugyanannyira őt is illeti, mint engem. Emlékszem, mindig aggódott, hogy a „beatleseskedés” miatt sosem lesz semmi belőlem, rendes pedagógus biztos nem. Szerintem most kiegyeztünk egy döntetlenben – közölte mosolyogva.