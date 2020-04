Kitüntették Karkas Mihályt

Lassan egy évtizede áll Makó határában a svájci tulajdonú Givaudan helyi üzeme. Szó szerint a semmiből lett a város második legnagyobb gyára, amely egyúttal a megyében is meghatározó szereplő. Ügyvezetőjét és gyárigazgatóját, Karkas Mihályt a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a közelmúltban kitüntette.

– Életre szóló élmény volt, ahogy az üzem tervrajzból valósággá vált, majd az épület élettel telt meg, a gyár termelni kezdett – mondja Karkas Mihály, a Csongrád Megye Gazdaságáért díj idei kitüntetettje. Az igazgató hozzáteszi: bár a díjat megjelenítő Hermészt, a görög istenek hírvivőjét ábrázoló szobrocskát személy szerint neki adták át, úgy gondolja, nem ő kapta egyedül, hanem kollégái és a cég is. Amikor a gyár még épült, 200 dolgozója volt – a létszám most 450, de az idei év végére ez várhatóan el fogja érni a 470-et.

A 170 millió svájci frank, azaz akkori értéken több mint 40 milliárd forint értékű zöldmezős beruházás a legnagyobb egyszeri befektetés volt a cég történetében. A kategóriájában legmodernebb ízesítőanyag-gyár azért ide került, mert Kelet-Közép-Európa szívében van, így hatékonyan tudja kiszolgálni a vevőket Nyugat- és Kelet-Európában, Afrikában és a Közel-Keleten. Ráadásul Makón az akkor már tervezett M43-as sztráda mellett tudtak 23 hektárnyi területet megvenni az ipari parkban, a városban pedig megvan a jól képzett és gyakorlott élelmiszeripari munkaerő, mi több, a Szegedi Tudományegyetemnek köszönhetően a specialisták, szakemberek is rendelkezésre állnak.

Az 50 ezer négyzetméter alapterületű létesítmény ma három műszakban működik; több mint háromezerféle alapanyagot és félkész terméket dolgoz fel ahhoz, hogy három, három és fél ezer porkeveréket állíthasson elő. A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával kiváló az együttműködés, többek között a kamara makói irodája végzi a szükséges exportdokumentum-hitelesítéseket.

Hogyan sikerült ezt elérni? Az ügyvezető, aki Szegeden és Budapesten tanult okleveles élelmiszermérnökként, majd később közgazdászként diplomázott, aztán dolgozott három dél-alföldi megyében vezetőként, úgy gondolja, ehhez több dologra is szükség volt.

– Mindenekelőtt elhivatottságra. Be akartam bizonyítani mindenkinek, hogy egy nagy gyárat is lehet hatékonyan, versenyképesen vezetni. Kitartásból is jó nagy adagra volt szükség, és a kiválóságra kell törekedni. Nem volt könnyű az indulás periódusa, de 2015-től az üzem kiváló szintre fejlődött: ma már úgy emlegetik, mint a Givaudan zászlóshajója. Napjainkban ugyancsak fontos tényező az innováció – a cél, hogy minél nagyobb hozzáadott értékű termékkel tudjanak a piacon megjelenni. Egy új technológia gépsorát éppen most telepítik – mondja a makói gyár sikeres igazgatója.