Kivágták a kiszáradt fenyőket

A bordányi polgármesteri hivatal előtti fenyőfák levelei először elsárgultak, majd lehullottak, végül a fákat tűkarcgomba támadta meg, és kiszáradtak. Ezért kivágták azokat.

Március végén kivágták a bordányi polgármesteri hivatal előtti, hetven évvel ezelőtt ül­­tetett fenyőfákat, amelyek nem bírták az egyre változó klímát, és kipusztultak. Tanács Gábor polgármestertől megtudtuk, a faluház parkjában, az óvoda udvarában és a szociális központ előtt is vannak beteg fák, amelyeket ki kell majd vágni, ezek helyett is újakat ültetnek majd.

Az arra járókat most egy tel­­jesen más kép fogadja, alig lehet ráismerni a környékre, hiszen a szinte az épülettel egy­­­idős fák régóta díszítették a közterületet. A kivágás mellett a tuskózás is megtörtént, így semmi akadálya annak, hogy az épület előtti terület megújuljon. A terület megtervezésével tájépítészt szeretne megbízni a polgármester. A régi fenyők helyére a helyi rendeletekben meghatározott őshonos fafajok közül választanak majd, hogy milyen fa a legideálisabb, arról szakemberek döntenek, figyelembe véve annak növekedési ütemét, magasságát, lombkoro­nájának és gyökérzetének nagyságát, és az új időjárási körülményeknek való megfelelését, ellenálló képességét is.

– Jó hír, hogy az iskola nyolcadik osztályosainak szülői mun­­kaközössége jelezte, a gye­­rekekkel közösen vállalják, hogy fákat ültetnek az épület elé, ezzel megszakítva a korábbi hagyományt, amikor a ballagók héliummal töltött kívánságlufikat engedtek az égbe. A gyerekek és szüleik bíznak abban, hogy ezentúl minden ballagó osztály fákat ültet majd, ezzel is hozzájárulva a környezetvédelemhez, a globális felmelegedés ütemének csökkentéséhez – tette hozzá a polgármester.