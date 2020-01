Kívül-belül megújul a Vedres utcai ovi a Női Vezetői Klub segítségével

Ősszel a kerítést, most a folyosókat varázsolja újjá a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában működő Női Vezetői Klub. Egy szobafestő is csatlakozott a kezdeményezéshez. Tavasszal az udvaron lesz a sor.

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában még 2015-ben alakult meg a Női Vezetői Klub, mely indulása óta fontosnak tartja, hogy a szakmai tevékenysége mellett karitatív megmozdulásokat is szervezzen, nehéz helyzetben lévőknek adjon támogatást. Így került a képbe a Vedres Utcai Óvoda is – ahogy már az elmúlt évben, idén is különféle módon támogatják az intézményt.

– Azért ezt az intézményt választottuk, mert Szegeden ez a legnagyobb óvoda és ide jár a legtöbb hátrányos helyzetű gyermek. Ősszel a klub tagjaival a méretes kerítést festettük le egy nap alatt, majd karácsony környékén Podani Krisztina okleveles pszichológus előadásával gyűjtöttünk az óvodának. Így többek közt használati tárgyakat, törülközőket, függönyöket és édességeket tudtunk adományozni az ünnep előtt. A befolyt támogatásoknak köszönhetően lehetőség nyílt arra is, hogy megújuljon az óvoda minden folyosója, így a napokban most ezzel segítünk az óvodának – tájékoztatta lapunkat Novákné Halász Anna, a Női Vezetői Klub vezetője. Megtudtuk, több százezer forint értékű segítségről van szó, a mostani megmozduláshoz Gonda József szobafestő is csatlakozott, így ő festi ki a folyosókat mintegy 10-15 szakember és festőtanuló segítségével. Péntekre el is készül a munka a 170 gyermeket befogadó épületben.

Tavasszal a klub ismét akció­ba lép és folytatja az óvoda szépítését, ekkor már az udvart szeretnék csinosítgatni, barátságosabbá tenni a gyermekek számára. Novákné Halász Anna elmondta, további terveik is vannak, például előadások szervezése az óvodások számára. Ezeknek a témája a klímavédelem, a táplálkozás és az egészséges életmód lesz, persze a gyermekek nyelvén, hiszen a tagokkal úgy vélik, már 4-5 éves korban el kell kezdeni a magok elültetését – tette hozzá.