Kizárólag sürgős eseteket fogad a gyermeksebészet

A szegedi gyermeksebészeti ambulancián egyelőre csak sürgős vagy halasztást nem tűrő panaszokkal tudnak betegeket ellátni. Viszont újra misézhetnek a Szegedi Piarista Templomban, a szentesi polgármesternek pedig pozitív lett a koronavírustesztje.

Csak sürgős vagy halasztást nem tűrő panaszokkal tudnak betegeket ellátni a szegedi gyermeksebészeti ambulancián mostantól – jelentette be az intézmény közösségi oldalán a gyermeksebészeti osztály vezetője.

Kovács Tamás közölte, a tervezett és halasztható vizsgálatokat egyelőre nem tudják elvégezni, viszont a 3 hónapos korban esedékes csípőszűréseket megcsinálják. Azt kérte, hogy aki csípőszűrésre menne vagy nem friss, de halaszthatatlan panasza van, a 62/342-217-es vagy a 62/342-218-as telefonszámot hívja.

Beteg a polgármester

Elkapta a koronavírust Szentes polgármestere, Szabó Zoltán Ferenc. A város közösségi oldalán tegnapi közleményében azt írta, először arcüreggyulladásra utaló jeleket észlelt magán, ezért nem ment be a hivatalba, otthon családjától elszeparálta magát. Később panaszai elmúltak, majd újra jelentkeztek. Múlt hét kedden háziorvosa tanácsára mintát vettek tőle és szombatra kiderült, hogy a tesztje pozitív lett, azaz elkapta a vírust.

Az alpolgármestert arra kérte, kezdje el megszervezni a hivatal fertőtlenítését és a kollégái tesztelését.

Nem kell maszk a biciklin Csongrádon

Bedő Tamás, Csongrád polgármestere a közösségi oldalra feltöltött videóban elmondta, hogy mostanáig két olyan csongrádi halt meg, akiknél kimutatták a koronavírus-fertőzést. Szerinte most a városban háromszáz fertőzött lehet. Emlékeztetett, hogy az óvodákban is jelen van a betegség, több óvodai dolgozó is megfertőződött már Csongrádon is. Azt is elmondta, hogy a településen kerékpározóknak nem kötelező felvenniük a maszkot, amíg a biciklin tekernek.

Ez egyébként már Makóra is igaz. Farkas Éva Erzsébet polgármester a Makói Városi Televízió „A 7 híre” című műsorában arról is beszélt, hogy a településen jelenleg elsősorban az óvodákban és a bölcsődékben bukkan fel a koronavírus, és a 40-es és 50-es korosztályból kerül ki a legtöbb új fertőzött. Szerinte a makóiak egyébként jogkövetőek, betartják a maszkviselési szabályokat. Sokan vannak a településen önkéntes karanténban, nekik az önkormányzat segít egyebek mellett a bevásárlásban.

Üllésen a korlátozások ellenére is lehet könyvet kölcsönözni a helyi könyvtárból. Fontos tudni, hogy csak helyi lakosoknak és könyvtári tagsággal rendelkezőknek van erre módjuk.

Lesz szentmise

A Szegedi piarista templom azt közölte, hogy a szerzetes atyák közül hármuknak tegnap este járt le a hatósági karanténja. A templomi szentmiséket így ezen a héten csütörtökön és pénteken, továbbá advent első vasárnapján már megtartják.