Ködös időben juthat át a legtöbb migráns a határon

Egy ásotthalmi férfi szerint nem is olyan ritka, hogy a határkerítés alatt ásott járatokon jutnak be Magyarország területére az illegális bevándorlók. Úgy véli, a faluban is csak látszólagos a nyugalom. Az illegális migráció nyomaira szinte naponta fel lehet figyelni Szegeden is, legutóbb a Tisza-Maros sétányon találtak szemétszedés közben több takarót és sátorlapot, amit nem a hajléktalanok felejtettek ott.

Az elmúlt héten az ország területén 1529 migránst tartóztattak fel hazánkban. Tegnap, annak ellenére, hogy vasárnap szinte egész éjjel esett az eső, a rendőrök 69 határsértőt tartóztattak fel Csongrád-Csanád megyében pár óra alatt. A migránsokat kisebb-nagyobb csoportokban Kiszomboron, Deszken, Kübekházán, Szegeden, Ásotthalmon, Mórahalmon és Makón vették észre a járőrök. Szír, marokkói, líbiai, palesztin, algériai, jemeni, iraki, angolai, guineai, nigériai, zambiai és togói állampolgárnak vallották magukat, de ezt semmivel sem tudták igazolni. Minden napra jutnak A csaknem hetven egyébként egy átlagos szám, van, hogy lényegesen többen érkeznek egy nap alatt, de olyan is előfordul, amikor kevesebben próbálják meg illegálisan átlépni a határt. Ennek pedig az aktuális időjáráshoz is köze van, legalábbis a környéken dolgozó egyik mezőőr szerint. Ő hivatalosan nem nyilatkozhatott, annyit azonban elárult, hogy a legtöbb bevándorlót ködös időben veszik észre a határ mentén, vagy már a megye belsőbb területein. Ez talán azért is érthető, mert ilyenkor a határon dolgozó rendőrök és katonák sem veszik észre idejében a csoportokat. A kutyája védi meg A csoportok pedig érkeznek. Erről beszélt a Délmagyarországnak Fehér István. A férfi egy Ásotthalom melletti tanyán él, és azt mondta, hogy naponta lát migránsokat, akik szerinte hozzá eddig csak azért nem mentek még be, mert tartanak a kutyájától, aki az ismerősöket is csak nyugtatgatás után engedi be a kertbe. Fehér István mondta azt is, hogy a környékbeliekkel többször beszéltek már arról, hogy a határkerítés alatt nem csak annyi alagút lehet, amennyiről hírek érkeznek, jóval többen jöhetnek ilyeneken keresztül az országba. Mozogtak a kamerák Elmondta azt is, hogy nem messze tőlük van egy többhektáros bekerített terület, ahol vaddisznókat nevelnek, de az is mindennapos, hogy annak a kerítését megrongálják, pedig csak kerülni kellene egy kicsit, hogy akadálytalanul továbbmehessenek. Ez a rész egyébként az ideiglenes határzártól csupán pár méterre van. Amikor megnéztük, és a kerítés közvetlen közelébe mentünk, csak a felszerelt kamerák mozgásából lehetett következtetni arra, hogy valaki felfigyelt ránk. Szegeden lakott Fehér István tanyájától nem messze van annak az idős nőnek a háza, aki a napokban bukkant több mint hatvan migránsra az ingatlanban. A korábbi hírekkel ellentétben kiderült, hogy az asszony nem az ásotthalmi házban él, hanem Szegeden lakik, de rendszeresen szétnéz a tanyán. Ez történt hétvégén is. Ráadásul az illegális migráció már nem áll meg a határ közvetlen közelében, a menekültek sokszor beljebb jutnak a megyébe. Takarók és sátrak Német Ferenc, a Fidesz-KDNP szegedi önkormányzati képviselője az újszegedi Tisza-Maros sétányon szedett szemetet társaival Farkas András felhívására a hétvégén. A képviselő szerint az ártérben megint áldatlan állapotok uralkodtak. Azt mondta, hogy a „szokásos" hulladékokon kívül megint sok olyan takaróra és sátorra bukkantak, amelyeket egyértelműen nem a helyi hajléktalanok hagytak szét a ligetben. Ez pedig sajnos nem újdonság, korábban is ez volt a helyzet. Akkor Farkas András azt mondta a Délmagyarországnak, hogy reggelenként és esténként többször lát is migráns csoportokat a sétányon, annak ellenére, hogy rendszeresen járőröznek a területen a rendőrök. Utóbbit egyébként Német Ferenc is megerősítette. Elmondta, hogy több katonát és rendőrt is láttak járőrözni vasárnap a töltésen, igaz, hogy az napközben volt.