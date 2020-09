Kőkuti: csak hozzáadott értékkel életképesek a vállalkozások

Nem elég a vállalkozók érdekeit képviselni, hanem érvényesíteni is kell azt – vallja Kőkuti Attila, a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Ő az egyedüli induló a szeptember 25-i választáson az elnöki pozícióért. Legfontosabb célja a vállalkozók fejlődésének támogatása, valamint az oktatás és a kamara kapcsolatának magasabb szintre emelése.

Kőkuti Attila 1994 óta tagja a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának. 2004 óta alelnökként vesz részt a munkában, a jövőben pedig elnökként lehet jelen a köztestület életében, ugyanis szeptember 25-én új elnökséget választanak. Az elnöki posztra ő volt az egyedüli jelölt.

Hozzáadott értékkel

– Továbbra is fő szempontnak a vállalkozások segítését tekintem, de a jövőben ezt komplexebb módon szeretném végezni. Megalkottuk a megye jövőképét, melynek sikeréhez nem elég a vállalkozók érdekét képviselni, hanem érvényesíteni is kell azt. Fontos változásokra van szükség ahhoz, hogy a GDP tekintetében ne a sor végén kullogjunk, hanem az élvonalhoz zárkózzunk fel. A jövőt a robotika és az informatika fejlődése határozza meg, ennek alapján körvonalazódnak a feladataink. Azok a vállalkozások lesznek életképesek, amelyek meg tudnak felelni ezeknek a változásoknak. Be tudnak kapcsolódni a folyamatokba, valamint keresnek olyan tevékenységet, ami által saját hozzáadott értékük lesz – emelte ki.

Elmondta, enélkül a cégek nem lesznek képesek majd megfelelő béreket fizetni, pedig ez az egyik alapja a gazdaság megerősítésének.

– Továbbra is szeretnénk ösztönözni a vállalkozásokat a Széchenyi Kártya Programban való részvételre, de vannak saját alapjaink is, amire pályázhatnak a vállalkozók, így kamatmentes forrást kaphatnak fejlesztésre – tette hozzá. Megjegyezte, a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna is segíti a megye fejlődését. A kamara dolga az lesz, hogy minél több javaslatot tegyen.

Kétkezi munka

Kőkuti Attila szerint a kamara oktatásban való részvételére is nagy hangsúlyt kell fektetni.

– A duális képzésben a fiatalok a kamara által minősített gyakorlati képzőhelyeken szerzik meg a gyakorlati tudást. Fontos, hogy komplex ismeret­anyagot kapjanak a fiatalok, és már a tanulás időszakában be tudjanak kapcsolódni a cégek életébe, meg tudják tanulni, hogy mit is jelent munkavál­lalónak lenni. A kétkezi munka ma nem népszerű, ezt többek közt a bérek okozzák, számos cég minimálbér közeli fizetéssel akarja megoldani a bérezést, viszont ezt így nem lehet. Ha van hozzáadott érték, akkor meg tudja fizetni a szakembereket, így a népszerűségét is visszanyerheti egy-egy szakma – magyarázta.

Különleges járművek

Kőkuti Attila a tulajdonosa egyébként annak a vásárhelyi Tornádó International Jármű- és Gépgyártó Kft.-nek, ami különleges gépjárműgyártással foglalkozik. Saját technológiával, hat mérnökkel például több megyének mobilkönyvtárat és majdnem minden megyének kormányablakbuszt készítettek, míg a büntetés-végrehajtási szervezetnek és a rend­őrségnek fogvatartottakat szállító járműveket gyártanak. Jelenleg a lillafüredi erdei kisvasút megújításán dolgoznak.