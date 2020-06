Komoly baj lehet, ha piros a térkép

Egymás után adta ki a riasztásokat és a figyelmeztetéseket az elmúlt hetekben az Országos Meteorológiai Szolgálat. Csongrád-Csanád megyére leginkább a sok eső és a zivatarok miatt. A riasztási szinteket eltérő színekkel különböztetik meg.

„Hétfőn napközben nyugat, északnyugat felől hidegfront érkezik, heves zivatarokkal, amikhez felhőszakadás, nagyobb méretű jég és viharos erejű széllökések is társulhatnak. A meteorológiai szolgálat az egész ország területére narancssárga figyelmeztetést adott ki a várható heves események miatt.” A fenti pár sort a lapunk weboldalán is közöltük hétfőn. Viszont sokaknak feltűnhet, hogy az időjárás-előrejelzésekben nem mindig szerepel részletes leírás, de valamilyen színkódot mindig megadnak.

Három ilyen van, a citromsárga, a narancssárga és a piros jelzés. Ezeket akkor adják ki, ha a környéken zivatar, felhőszakadás, széllökés, ónos eső, vagy éppen hófúvás várható. Az elmúlt hetekben szinte minden nap volt valamilyen riasztás vagy figyelmeztetés az esőzések miatt.

Az első szintű, citromsárga jelzést akkor alkalmazzák, amikor zivatar várható. Ilyenkor a villámlásoktól kell leginkább tartani, de jöhet még mellé erősebb szél, jégeső és zivatar is, viszont ezek csak kisebb károkat okozhatnak.

Ha hevesebb zivatar jöhet, akkor már narancssárgára festik a térképet a meteorológusok. Ekkor már nagy méretű jég is eshet, és akkora szél is fújhat, ami komolyabb károkat okoz. Ilyen időben már dőlhetnek ki fák, lehet hiba az elektromos hálózatban, és az utcán álló kocsiknak is baja eshet.

Aki pedig azt látja, hogy piros színű riasztás van a közelében, az a legjobban teszi, ha otthon marad, vagy ha a szabadban van, gyorsan keres valamilyen menedéket.

A veszélyjelzés harmadik szintjekor a narancs fokozathoz képest nagyobb eséllyel fordulhat elő nagy méretű jég és károkozó szélroham. A károk komolyak lehetnek. Teljes háztetőket téphet le a vihar, sok fa dőlhet ki, a jég a gépjárművek karosszériájában súlyos sérüléseket okozhat, az elektromos hálózat pedig jó időre leállhat, és akár életeket is követelhet az időjárás.

Amikor a piros riasztás érvényes, érdemes folyamatosan figyelni a híreket, mert előfordulhat, hogy valamelyik hatóság olyan információkat közöl, amelyek betartásával elkerülhető a nagyobb baj. A meteorológusok a figyelmeztetést az adott napra, valamint a következő napra készítik el. A riasztást pedig akkor teszik közzé, amikor már szinte biztos, hogy veszélyes időjárás lesz.