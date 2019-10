175. születésnapját torta és buli mellett egy szabdtéri kondipark átadásával ünnepelte Kübekháza.

A kültéri fitnesz klubot a Károly Ház rekreációs központ eddig használaton kívüli, kis udvarában alakították ki. Augusztus végén a gyerekeknek adtak át egy játékparokot, most a születésnapon a felnőtteknek is ajándékoztak egyet. A kondiparkban hét fitnesz gép van, amelyeket idősek és mozgássérültek is használhatnak ingyenesen, non-stop nyitvatartással. A beruházás uniós és önkormányzati forrásból valósult meg 2.6 millió forintból.

Az átadó ünnepségen – az óvodások és iskolások fellépése után – egy időkapszulát tettek fitnesz klub falába, amelyet 2069. október 5-én niythatnak fel leghamarabb. A kapszulában elhelyezték a település jelenlegi lakóinak névsorát, az iskolások rajzait, az óvodások kézlenyomatát, információkat a faluról, egy pendrive-ot a faluról készült a jelenlegi állapotot bemutató fényképpekkel, valamint és a képviselő-testület utókornak írott levelét. Ez utóbbit Molnár Róbert polgármester olvasta fel, amelyben többek között arra kérte az utódokat, vigyázzanak rájuk hagyott értékeikre, óvják patinás épületeiket és féltő gonddal neveljék gyermekeiket.

A kültéri fitnesz klub átadását követően a polgármesteri hivatal előtt felálított születésnapi sátorban mindenki kapott a falu 600 szeletes tortájából, amelyről kiderült majdnem 100 kilogramm és oroszkrém ízesítésű. A hajnali 1-ig tartó születésnapi est hangulatáról a Premier Zenekar gondoskodott és a tűzijáték sem maradhatott el.