Könnyebb lesz helyet találni az autóknak Csongrádon

A Kereszt téri iskolánál és a Csemegi Károly utcában is. Az oktatási intézménynél egy, a művelődési központ mellett pedig négy új parkolót alakítottak ki, de a Fő utcán is további parkolóbővítést terveznek, valamint körforgalmak is segíthetik majd a közlekedést két forgalmas csomópontban.

Jó ideig csak az úttest egyik felét használhatták az autósok a Csemegi Károly utcában, mivel a Nemzeti Közművek egy földgáz főgerincvezetéket újított fel, a korábbi vascsöveket a mostani előírásoknak megfelelő műanyag csövekre cserélték le, emellett pedig új bekötéseket is kialakítottak. A felújításhoz kapcsolódva az önkormányzat is munkába lendült, egy új parkolót alakítottak ki az utca elején. A Fő utca és a Csemegi Ká­roly utca találkozásánál lévő terület elég nagy autóforgalmat bonyolít le: a közelben gyógyszertár és zöldséges is működik, valamint ott található a művelődési központ egy cukrászdával, így ha ott rendezvény van, akkor szinte lehetetlen szabad parkolót találni a környéken. Ezen a helyzeten fog némiképp enyhíteni a most létrehozott négy beállásos parkoló. A parkolók kiépítésénél arra is ügyeltek, hogy a zöldfelület minél kisebb mértékben változzon meg: vagy visszatelepítik az építkezéskor kiemelt fákat, vagy újakat ültetnek a helyükre. A Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskolánál is épült új parkoló, emellett a Kereszt téri iskolánál a bejáratot áthelyezik, ott térköveznek és kialakítanak egy kis kertet. A Fő utcán is terveznek új parkolókat Csongrádon: a ki­­szemelt terület a Vasút utcához közel eső rész lenne. Ott korábban az útburkolati jelek megváltoztatásával egy sávot „elvettek" az autósoktól, így ki tudtak építeni néhány parkolót, de a visszajelzések alapján még több megállási lehetőségre lenne szükség. Az új parkolókat a Sugár utcánál bővítenék, mivel a környéken gyógyszertár, zöldséges, villamossági bolt és egy büfé üzemel. Mint megtudtuk, a tervezett beruházásoknál is szem előtt tartják, hogy minél kevesebbet kelljen elvenni a meglévő zöldterületből. Szintén ezekhez az útszaka­szokhoz kapcsolódó hír, hogy a Fő utca–Csemegi Ká­roly utca–Szentháromság tér találkozásában lévő nagy ke­­reszteződést és a Fő utca–Vég utca–Arany János utca találkozásánál lé­­vő, azaz a Lidl Áruház melletti kereszteződést is körforgalommá alakítják át, jelenleg a tervek engedélyezésére várnak.