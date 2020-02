Könnyebb színekkel díszíteni, ha natúr a burkolat

Színekkel, kiegészítő drapériákkal, vázákkal és tükrökkel is dekorálhatunk az otthonunkban. A virágok és a pillangók pedig elhozzák nekünk a tavaszt.

– Önmagukban a színekkel is de­­korálunk az otthonunkban. Ehhez azonban mérlegeljünk, hogy melyek a domináns színek a lakásunkban – mutatott rá Simon Szimonetta. A lakberendező hozzátette:

– Könnyebb dolgunk van, ha natúrabbak a burkolatok és a drapériák. Ebben az esetben bátrabban játsszunk az élénkebb színekkel, mintákkal. Máskülönben a kék és a menta nagyon trendi lett idén. De egyébként bármely színek, amelyek a virágokban megtalálhatóak, divatosak.

Élő vagy művirágok

– Ilyenkor, a tavasz közeledtével, előkerülnek a virágosabb asztaldekorációk. A selyemből készült művirágok is kellemes érzetet nyújthatnak a házunkban. Ma már nagyon igényesek és élethűek ezek a megoldások is. Természetesen, ha időnk, energiánk és a pénztálcánk engedi, az élő virágnál nincsen szebb, de a vágott virágot néhány naponta folyamatosan cserélnünk kell. Bátran dekoráljunk a fürdőszo­bában is növényekkel, vagy azok utánzataival. Önmagában a kaspók kiválasztására is szánjunk energiát – tanácsolta a lakberendező.

