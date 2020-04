Könnyebbség a fizetési moratórium

Sokan kerültek a járvány miatt nehéz anyagi helyzetbe, számos embernek szűnt meg a munkaviszonya, és olyan családok is vannak, ahol mind a két kereset kiesett a kasszából. A kormány fizetési moratóriumával kapcsolatos leggyakoribb felvetésekre ezúttal a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat szakemberei válaszolnak.

A fizetési moratórium csak egy lehetőség, senki sem köteles élni vele, amennyiben az adós úgy ítéli meg, hogy pénzügyi helyzete lehetővé teszi, nincs akadá­lya, hogy foly­­tassa a tör­­lesztést. A halasztás azokat a hiteleket, kölcsönöket érinti, amelyeket március 18-áig megkötöttek. A rendelet hatálya alá tartoznak egyebek között a lakossági jelzáloghitelek és ingatlanlízingek, gépjárműhitelek és -lízingek, személyi kölcsönök, áruhitelek, valamint a hitelkártya-szerződésekhez kapcsolódó hitelek is.

Érvényesség

Érvényes a moratórium az ér­­tékpapír-fedezetre nyújtott hitelek, az állami támogatással folyósított kölcsönök, a di­­ákhitelek, valamint a válla­lati forgóeszköz-, beruházá­­si és folyószámlahitelekre is. A halasztás vonatkozik a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevők vételárrészlet- és bérletidíj-fizetési kö­­telezettségére is, de kiterjed a magáncsőd­eljárás alatt álló adósokra, a munkáltatói kölcsönökre és a lakás-takarékpénztárak nyújtotta áthidaló kölcsönökre is.

Költségek

A fizetési moratórium automatikus, ám az adós nyilatkozhat arról, hogy nem kíván élni a halasztással. Ezt ké­­sőbb természetesen visszavonhatja, és utólag is kérheti, ha például elveszíti a munkáját, és mégis nehéz helyzetbe kerül. A moratórium ingyenes, ám merülhetnek fel olyan költségek, amelyeket később meg kell fizetni. A tartozás ezen időszak alatt is kamatozik, és díjfizetési kötelezettség is lehet a szerződés teljesítése kapcsán. Ezeket nem engedik el, a moratórium lejártát követően kell az adósnak megfizetnie.

Azért, hogy a halasztott törlesztés, valamint a kamat megfizetése a havi részletek emelkedése nélkül valósulhasson meg a moratórium lejárta után, a futamidőt meghosszabbítják a pénzintézetek. Jó tudni, hogy a kormányrendelet nem tesz különbséget az adósok között aszerint, hogy pontosan teljesítők vagy késedelmesek, élő – fel nem mondott – szerződésre egységesen biztosítja a fizetési halasztás lehetőségét.

Élő szerződés

Fontos, hogy a felmondott vagy végrehajtás alatt álló szerződésekre nem vonatkozik a moratórium. Amennyiben tehát az adós jövedelméből – munkabéréből, nyugdíjából – már letiltottak egy bizonyos összeget, nem élhet a halasztás lehetősé­gével. Ugyanakkor kérheti a bíróságtól a végrehajtás ki­vételes felfüggesztését, ha a járványügyi intézkedésekkel összefüggésben került olyan élethelyzetbe, ami méltányol­ha­­tó körülmény. Ezen túl az adós ugyanezzel fordulhat a végrehajtást kérőhöz is, aki haladékot, illetve egyéb könnyítést biztosíthat.

Gyakori, hogy a követeléskezelő felé azért áll fenn tartozás, mert a hitelnyújtó pénzintézet felmondta a szerződést, és azt – áron alul – eladta egy erre szakosodott cégnek, hajtsa be, ahogy tudja. Ilyen esetben az adós szerződése már nem élő, így arra értelemszerűen nem vonatkozik a törlesztési moratórium.