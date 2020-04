Könnyíti az utalványok kifizetését a posta

Valótlan állítás az, hogy az egyetem nem kíváncsi arra, hány fertőzöttjük van – közölte az SZTE. Új döntés, hogy immár a nyugdíjasok utalványait a hozzátartozók is átvehetik.

Az operatív törzs tegnapi összesítése alapján jelenleg 525 nyilvántartott koronavírus-fertőzött van hazánkban, ebből 17 beteg Csongrád megyei a koronavirus.gov.hu oldalon közzé­tett járványtérkép szerint. (A tegnapi lapzárta óta frissült a térkép, a legújabb adatok itt érhetőek el.)

Me­­­­gyénk a hatodik legfertőzöttebb terület Budapest, illetve Pest, Győr-Moson-Sopron, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Baranya megye után.

Nem igaz az egyetemről terjesztett hír

Több portálon is megjelent az az állítás, miszerint a Szegedi Tudományegyetem már nem akarja tudni, hogy van-e fertőzött náluk, azonban az SZTE szerint ez valótlan. Tájékoztatójukból kiderült, az SZTE-nek tájékoztatási kötelezettsége volt a fenntartó felé arról, hogy kik jártak veszélyeztetett országokban, azonban a csoportos megbetegedések szakaszában ezek az információk már nem játszanak szerepet a vírus megfékezésében. Ezért a fenntartó nem tart igényt az adatokra.

Segítik a nyugdíjasokat

A nyugdíjasok védelme érdeké­ben tegnaptól visszavonásig a kézhezvételt megkönnyítő kézbesítési megoldásokat ve­­zetett be a Magyar Posta. A vál­­tozás szerint amennyiben az utalvány címzettje nyugdíjas, és személyesen nem kívánja átvenni az utalvány összegét, egyszerűsített meghatalmazással megbízhatja a pénz átvételére akár hozzátartozóját, szomszédját. További változás, hogy hétköznap egységesen 18 órakor zárnak a posták, ám a megyeszékhelyek szombaton is nyitva tartó postái hétfőnként változatlan nyitvatartással üzemelnek. A jelenleg is 18 óra előtt záró posták nyitvatartása nem változik.

Ügyintézés személyes találkozás nélkül

A Makói járásban több településen, például Magyarcsanádon és Földeákon is biztosítják az ügyintézővel való személyes találkozás nélküli ügyintézés lehetőségét azoknak a helybelieknek, akik ezt nem tudják internet hiányában otthon megoldani. A hivatal bejáratához ki­helyeztek egy papírdobozt, ami mellett megtalálhatók a szociális kérelmek formanyomtatványai. Ezeket kell kitölteni, majd a dobozba rakni. A kérelmeket a hivatal dolgozói védőfelszerelésben veszik ki, majd feldolgozzák és elbírálják.

Ingyen utazhatnak Csongrádon is

A helyi operatív törzs javaslatá­­ra úgy döntött Bedő Tamás polgármester, hogy a koronavírus ideje alatt Csongrádon is ingyen utazhatnak a helyi tömegközlekedésben az egészségügyi dolgozók. A városban egyébként nincs fertőzött, je­­lenleg 19-en vannak karanténra kötelezve, ez alól 7 fuvarozó mentességet kapott, ők vé­­dőfelszerelésben dolgoznak.