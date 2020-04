Kórházi ágyat adományoztak

Kórházi ágyat vett és adományozott az Algyői Egyesített Szociális Intézménynek az Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület, ismertebb és egyszerűbb nevén az ALTE. Az ágyat tegnap adták át az AESZI központjában.

– Eddig három, az önkormányzat által beszerzett kórházi ágyunk volt, ez a negyedik, és nagyon jókor jött, mert mindegyik kint van családok­nál, betegeknél – közölte Jankovicsné Veres Katalin, az AESZI intézményvezetője. Azt is elmondta, a raktárukból nem­­csak az ágyak, a kerekes­székek és a szobavécék is családoknál vannak, ami a kórházi ágyak felszabadításával, a kevésbé betegek, vagy már gyógyulófélben lévők hazaadásával, hazaérkezésével is magyarázható. Ezek az eszközök segítik az otthon ápolást, és biztosan az új ágyra is hamarosan lesz igény. Az ágyakról egyébként szakemberrel, a háziorvossal egyeztetnek, hogy kihez kerüljön.

– A közösségi rendezvények a koronavírus-járvány miatt elmaradnak, nem szervezhe­tünk ilyeneket, de segíteni akarunk a helyi közösségnek, amelynek ezúttal mindennél jobban szüksége van erre. Ezért gondoltuk, hogy fekvőbeteg ápolására alkalmas, szétszerelhető, könnyen szállítható kórházi ágyat vásárolunk az AESZI-nek. 160 ezer forintba került, és már pénteken megérkezett – mondta az intézményben tartott ünnepélyes átadón Füzesy István, az ALTE elnöke, „civilben” Algyő alpolgármestere. Az egyesületnek ez az első ilyen adománya az intézmény számára.

– Jó lenne, ha ez példaként szolgálna, és a helyi magánszemélyek és cégek is lehetőségükhöz mérten támogatnák a rászorulókat, magányos időseket, betegeket a társadalmi felelősségvállalás jegyében. A községben segítsük egymást! – tette még hozzá Füzesy István.