Környezettudatosak a Csonka tanárai

Hatodszor lett kerékpárosbarát munkahely az SZSZC Csonka János szakgimnáziu- ma. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerését azért kapta meg az intézmény, mert a tanári kar jelentős része biciklivel jár munkába.

Kondács Zoltán angoltanár például ilyenkor télen Móravárosból teker át Újszegedre. Ebben az évszakban 8-10 pedagógus kerekezik naponta, ám tavasszal és ősszel lényegesen többen. A város minden részéről, így Dorozsmáról, Alsóvárosról, Deszkről is biciklivel érkeznek munkába a pedagógusok, akik amúgy szerencsések, ugyanis az iskola profilja miatt saját szerelőműhelyük is van. A környezettudatosság mellett az egészséges életmódot is hirdetik. Családi napokon például rendszeres biciklitúrákat szerveznek: voltak már a tiszaszigeti mélypontnál és téli kikötőnél is.