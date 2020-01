Környezettudatosan nevelik a dorozsmai gyermekeket

A Szegedi ÓVI Negyvennyolcas Utcai Óvodája és a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. tizenhárom éve ápol jó kapcsolatot egymással, így az intézmény rendszeresen részt vesz a cég pályázatain, valamint a napokban egy komposztáló edényt is kapott az óvoda a környezettudatos tevékenységük megsegítésére.

– Mi kezdeményeztük, hogy legyen egy ilyen edényünk, ezzel bővítve a Varázslatos természet elnevezésű pedagógiai gyakorlatunkat. Már az első napon lelkes használói lettek a gyerekek, azóta is napi szinten ide dobjuk a gyümölcsökből, zöldségekből származó hulladékot, valamint leveleket is tettünk már bele. A múlt hét során egészséghét volt nálunk, így jelentős mennyiségű héj került bele – tudtuk meg Peták Angela intézményvezetőtől.

Három éve közösségi kert is működik az óvodában, többek közt borsót, babot, paprikát és epret is termeltek már közösen a gyerekek és a pedagógusok. A 2019-es Legszebb konyhakert című verseny közösségi kert kategóriájában harmadik helyezést értek el.

– Célunk, hogy a gyerekek lássák, hogy hogyan lesz a magból zöldség és gyümölcs, hiszen manapság a legtöbben csak azt látják, ahogy a piacon éretten vagy a boltban mirelitként megveszik. A szülőktől kapjuk a magokat és palántákat, illetve tavasszal virágot is szoktunk ültetni, ekkor Egy gyerek, egy virág mozgalmat hirdetünk – részletezte.

Nemcsak kertet gondoznak, hanem szelektíven is gyűjtenek. Például most papírt, de korábban tejesdobozt, PET-palackot és kupakot, az ezekből befolyt összeget pedig játékokra költik, illetve a gyermekek karácsonykor, Mikuláskor történő megajándékozására.

A Szegedi ÓVI Negyven­nyolcas Utcai Óvodája kétszer már a Zöld Óvoda címet is elnyerte.