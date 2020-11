Koronavírus-járvány: Kiskunhalason segítenek a szegedi egészségügyisek

A vírushelyzet ellenére felállítják a Csongrádiak karácsonyfáját, lesz Mikulásház is, de az adventi vásár elmarad. Szegeden Botka László meghosszabbította a szociális támogatások kifizetésének határidejét, Makón pedig most senkinek sem kellett karanténba vonulnia.

Összesen 42 egészségügyi dol­­gozó ingázik naponta Szegedről a kiskunhalasi járvány­­kórházba – derült ki a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal videójából. Ebben Juhász Tünde kormánymegbízott azt is elmondta, hogy a hi­­vatal kisbuszával hozzák és viszik az embereket.

Botka László, Szeged polgármestere tegnap újabb rendeletet hozott a rendkívüli járványügyi helyzetben. Most a veszélyhelyzet elmúlása utáni hónap végéig hosszabbította meg a lejáró rendszeres települési támogatásra való jogosultságokat. Ilyen például a lakhatási és a gyógyszertámogatás. Ez mintegy 600 szegedi családot érint.

Hódmezővásárhelyen újabb óvodában rendeltek el rendkívüli szünetet a koronavírus-járvány miatt. Ezúttal a Pál utcai óvodába nem mehetnek a gyerekek, várhatóan november 27-ig. Ezzel egy időben az Oldalkosár utca 4. szám alatti óvodában november 27-ig hosszabbították meg a rendkívüli szünetet, a Szabadság téri óvodában pedig november 25-ig.

A városháza előtt ezúttal is advent első hétvégéjétől vízkeresztig áll majd a Csongrádiak karácsonyfája. A csongrádiak erre a célra eddig két alkalmas fenyőfát ajánlottak fel. Döntés egyelőre nincs, ezért aki még tenne felajánlást, november 22-én estig keresheti Cseri Gábor alpolgármestert. A településen lesz Mikulásház is, de az adventi vásár biztosan elmarad. Egyelőre csak a most is zajló versenyrendszerben részt vevő csapatok vehetik igénybe a csongrádi uszoda külső medencéjét.

Farkas Éva Erzsébet makói polgármester szokásos élő be­jelentkezésében arról beszélt, hogy Makón is elrendelt, közterületen is kötelező maszkhasználat van érvényben. Azt is elmondta, hogy a városban nem növekedett sem a hatósági házi karanténban lévők, sem az igazolt fertőzöttek száma. Múlt héttől a makói kórházat is kijelölték a koronavírusos betegek fogadására, 30 ágyat tartanak fenn az intézményben, ezek gyakorlatilag be is teltek.

A Kálvin téri Református Is­­kolában november 25-ig di­­gitális oktatást rendeltek el, a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskolában pedig a felső tagozatosoknak kellett otthon tanulniuk tegnapig. A Kálvin téri bölcsődében a dolgozók fele koronavírus-fertőzött, ők hatósági házi karanténban vagy önkéntes karanténban vannak, várják a teszteredményeket.