Koronavírus: több városban is tesztelték a megyei pedagógusokat

Csongrád-Csanád megyében is letesztelték koronavírus fertőzésre a hétvégén azokat az óvodai és iskolai dolgozókat, akik kérték ezt.

Lezajlott a hétvégén az óvodai és iskolai dogozók gyorstesztelése koronavírus fertőzésre a kormányhivatalok szervezésében. Így az önként jelentkezett köznevelésben dolgozók az óvoda- és iskolakezdés előtt megtudhatták, ha esetleg fertőzöttek. A cél továbbra is az, hogy az óvodák és iskolák működése zavartalan legyen és a kisgyermekes szülők dolgozni tudjanak. Csongrád-Csanád megyében is mindkét napon dolgoztak mások mellett az önkéntes egyetemisták a tesztelésen. A megyében Szegeden, Hódmezővásárhelyen, Makón és Szentesen szűrték az embereket.

Nem csak helyben segítenek

A szegedi egyetemisták egyébként nem csak Csongrád-Csanád megyében, hanem máshol is segítik a munkát. Makai Dóra, a Szegedi Tudományegyetem gyógytornászhallgatója például Szolnokon, az Ady Endre úti kormányablakban vette a mintákat a pedagógusoktól.

Folyamatosan kapják meg a vakcinát a megyei egészségügyi dolgozók is, miután ötezer darab védőoltás érkezett Szegedre. Az első oltásokat a Covid-ellátás frontvonalában dolgozók kapják. Vagyis a mentőszolgálat munkatársai, a Járványügyi Ellátó Központ dolgozói, a Sürgősségi Betegellátó Osztály szakemberei, az alapellátásban dolgozók: orvosok, szakdolgozók, kisegítő személyzet.

Ózongenerátort vásároltak a koronavírus miatt

Ózongenerátort kapott a kisteleki Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Az Időskorúak Gondozóházában lakó Hegedűs Jánosné, Ilonka néni gyermeke, Hegedűs István felajánlásának köszönhetően vehették meg a berendezést. A készülék segítségével a Szociális Központ egész épületét, valamennyi helyiségét tudják fertőtleníteni.

A jövő évben normalizálódó helyzetet remél a csongrádi polgármester. Bedő Tamás egy videóüzenetben mondta, reméli, hogy 2021-ben ismét lehet majd a csongrádi turisztika zászlóshajóinak számító éttermeket látogatni, és a szálláshelyek is fogadhatnak majd belföldi és külföldi turistákat is.

Maradtak a szigorú szabályok

Közben a koronavírus miatt bevezetett szigorú szabályok nem változtak. Továbbra is tilos minden gyülekezés. Az éttermek vendéget nem fogadhatnak vendégnek, ott csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni. A szállodák turistákat nem fogadhatnak, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket. A rendezvények megtartása is tilos, ide értve a kulturális eseményeket is. A maszkviselés pedig továbbra is kötelező.