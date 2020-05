Koronavírus: változik Vásárhelyen a piac rendje

Minden dolgozójánál koronavírustesztet végeztetett a Szegedi Vízmű Zrt. hétfőn. Hódmezővásárhelyen nőtt a fertőzöttek száma, a településen fontos intézkedések léptek életbe. Több strand is kinyit a héten a megyénkben.

A kormányrendelet szerint május negyedikétől ismét kinyithatnak a fürdők kültéri medencéi és a szabadtéri strandok is. Ennek értelmében például Hódmezővásárhelyen kedden reggel 6 órakor kinyit a fürdő szabadtéri része. Egyelőre az elöl lévő három medencébe engedik a vendégeket, de egy hét múlva további két medencében is lehet fürödni. Szentesen szerdán nyit újra a fürdő, első körben csak a 25 méteres, kültéri medencében lehet majd lubickolni. Szegeden, Makón és Csongrádon egyelőre nem született döntés arról, hogy mikor nyitnak ki, az utóbbi településen a Körös-toroki üdülőterület sem használható még. Mórahalmon a hónap végén várható a nyitás, míg Algyőn a szabadstrand június elsejétől várja a vendégeket, a fürdő zárva tart továbbra is.

Mindenkit teszteltek a szegedi Vízműnél

A fertőzés kiszűrése és továbbterjedésének megakadályozása érdekében hétfőn minden dolgozónál elvégezték a koronavírustesztet a Szegedi Vízmű Zrt.-nél. A társaság beszámolójából kiderült, a vizsgálatok költéségét a cég fedezte. Mint írták, a víziközmű-szolgáltatás kiemelt jelentőségű, ezért annak biztosítása a koronavírus-járvány időtartama alatt is kulcsfontosságú feladat.

Fontos változások Vásárhelyen

Hódmezővásárhelyen, nem hivatalos értesülés szerint, újabb lakosnál mutatták ki a koronavírust – erről Márki-Zay Péter polgármester beszélt a délutáni sajtótájékoztatón. Ugyanakkor változik a szombati piac rendje: 12 és 14 óra között a 65 év felettiek, 14 és 18 között a 65 év alattiak mehetnek a piacra. A polgármesteri hivatalt mostantól hétfőn 12-től 17 óráig, szerdán 12-től 16 óráig, kedden, csütörtökön és pénteken 8 és 12 óra között kereshetik fel az ügyfelek.

A hódmezővásárhelyi házasságkötő teremben mostantól egyszerre 30 esküvői vendég tartózkodhat, illetve minden második sort üresen kell hagyni, egy sorban egymás mellett csak az egy háztartásban élők ülhetnek.

Nem nyit ki minden játszótér a településen

Csongrádon hétfőtől megnyitottak a lábteniszpályák a Körös-toroki kivételével. A játszóterek is elérhetővé válnak hétvégéig, azonban a Dózsa György térit és a Körös-torokit továbbra sem szabad használni.