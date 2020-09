Koronavírusos lett a mikrobiológiai intézet több munkatársa is

Megint sokkal több új fertőzött volt Csongrád-Csanád megyében kedden mint egy nappal korábban. Ezzel együtt Szegeden is szigorítottak a tömegközlekedésben. Akin nincs maszk, és nem száll le, ahhoz rendőrt hívhatnak az ellenőrök. Balástyán is elkapta a fertőzést az általános iskola egyik dolgozója.

Úgy tűnik, hogy a büntetés hírére megijedtek a szegediek, mert amióta elterjedt, hogy bírságolhatják a tömegközlekedési eszközökön maszk nélkül utazókat, egyre kevesebb utast látni védőeszköz nélkül. Ezt erősítette meg a Délmagyarországnak az ellenőröket is foglalkoztató Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója is. Makrai László azt mondta, hogy az ellenőrök egyelőre annyit tehetnek, hogy megkérik a maszk nélkül utazókat arra, hogy a következő megállónál szálljanak le. Ha esetleg szükséges, rendőrt is hívhatnak az ellenkező utashoz, akik akár 50 ezer forintra is büntethetik a felelőtlen embereket.

Vírus a mikrobiológián

Szintén szegedi hír, hogy elkapta a koronavírust a mikrobiológiai intézet több munkatársa is. Az RTL Híradó számolt be arról, hogy az egyik kollégájuk lázasan dolgozott több napon át. Amikor kiderült, hogy fertőzött, hazaküldték, majd tesztelték a többi munkatársat is, akik közül négyen elkapták a koronavírust.

A Szegedi Nemzeti Színház pedig azt közölte, hogy a Mágnás Miska és Vágy című előadások szeptember 15-e és17-e között járványügyi okok miatt elmaradnak.

Az egyik stábtag tesztje lett pozitív. Ő ugyan nem érintett az elmaradó előadásokban, de a társulat és a nézők egészsége védelmében inkább nem tarják meg az előadásokat.

Balástyán is megjelent

Közben pedig Balástyát is elérte a koronavírus-járvány A település honlapján közölték, hogy a Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola egyik dolgozójának tesztje pozitív lett. Gyermeke az iskola nyolcadik osztályos tanulója, ezért az intézmény vezetősége úgy döntött, hogy a nyolcadikos évfolyam tanulói a következő időszakban digitális oktatásra állnak át. A kontaktuskutatás megkezdődött.

Sándorfalván pedig már négy regisztrált fertőzöttről tudnak. A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal határozatára hivatkozva írták ezt. Hozzátették, hogy a fertőzöttek otthoni hatósági karanténban vannak. A kontaktvizsgálat itt is tart, így előfordulhat, hogy rövidesen újabb fertőzötteket találnak a településen. Jelenleg kilenc másik ember is karanténban van, de ők nem betegek, csak megfigyelés alatt vannak.

Két órán át fertőtlenítettek

Több mint két órán át tartott míg teljesen átfertőtlenítették Kübekházát. Minden utcán végigmentek, az óvoda, a játszótér, a faluközpont és a buszvárók környékére fokozottan figyeltek. A kübekházi óvodában is folyamatosan mérik a dolgozók és a gyermekek testhőjét, ahogy eddig is, most is ügyelnek a higiénes szabályok betartására.

Megint sokkal több új fertőzött volt Csongrád-Csanád megyében kedden mint egy nappal korábban, 476 igazolt fertőzöttről számolt be a hivatalos kormányzati portál, ami ötvenhárommal több mint egy nappal azelőtt.