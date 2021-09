Koronavírusos lett egy vásárhelyi tizedikes

Újra összehívták Makón azt a szakmai stábot, amelyik a koronavírus-járványban segíti az önkormányzat munkáját. A településen egyre több az új fertőzött, ahogy Hódmezővásárhelyen is, ahol egy iskolai osztályt és kollégistákat kellett hazaküldeni a vírus miatt. Közben egyre többen hordanak újra maszkot, ami még egyelőre nem lenne kötelező.

Elkapta a koronavírus-fertőzést egy tizedikes diák a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Technikum és Szakképző Iskolájában. Úgy tudjuk, hogy erről ő maga értesítette az intézményt, ahol azonnal léptek is.

Az osztályban, amelyikbe a diák jár, szerdától egészen szeptember 20-áig online oktatásra tértek át.

Ugyanekkor értesítették a szülőket, és a Cseresnyés Kollégiumból is hazaküldték az érintett osztályba járó gyerekeket. A 31 diák szerdán már kapott is otthoni feladatokat. Az osztályban egyébként információink szerint mindössze hatan-heten vették fel a védőoltást. A hírrel kapcsolatban megkerestük a vásárhelyi középiskolát is, lapzártánkig azonban nem válaszoltak a kérdéseinkre.

Összeült a stáb

Makón pedig a megérkezett negyedik hullám miatt újra összeállt az a szakmai stáb, amelyik a koronavírus-járvány korábbi szakaszaiban segítette az önkormányzat munkáját. Farkas Éva Erzsébet polgármester sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az átoltottság 56-58 százalékos a városban: a 65 év felettiek esetében 70 százalék körüli, a fiatalabb korosztályokban viszont csak 44-46 százalékos. Szerinte azonban ez kevés ahhoz a védettséghez, ami szükséges, hogy meg lehessen őrizni a mostani, szigorítások nélküli időszakot.

Ábrahám Judit háziorvos arról tájékoztatott, hogy újra vannak megbetegedések, szinte kivétel nélkül azok között, akik nem vették fel a vakcinát. Hozzátette, hogy az elmúlt 2 hétben folyamatosan emelkedik az új fertőzöttek száma, naponta tucatnyi vizsgálatot kérnek és egyre több a pozitív eredmény, jóformán mindannyian az oltatlanok között vannak. Tiszlavicz László professzor pedig azt mondta el, hogy a tapasztalatok szerint a beoltottak alig egy-két százaléka betegszik meg, és ők csak enyhe tünetekkel esnek túl a fertőzésen.

Lapunk kérdésére Farkas Éva Erzsébet elmondta, hogy Makón egyelőre az országosan érvényben lévő korlátozásokon túl nem kellett semmilyen továbbit bevezetni, az oktatás is a megszokott rendben folyik az iskolákban.

Kellene a maszk

Arról pedig, hogy kellene-e már most is maszkot hordani például a tömegközlekedésben, megoszlanak a vélemények a szakemberek, de a járókelők között is, akiket kollégánk kérdezett.

– Megszoktam, sőt megkedveltem a maszkot, amit le sem vettem, azóta hordom, mióta először kötelező lett, vagyis már legalább 1,5 éve

– mondta Katalin, aki Szegeden a Honvéd téren, padon ülve és olvasva várt buszára.

Egy férfi, aki éppen a fogklinikára vitt árut, azt mondta, hogy ott megkövetelik a maszkviselést, ahogy vannak cégek és intézmények, ahol még mindig, vagyis egyfolytában kötelező hordani a védőeszközt.

– Rendelőben dolgozom és rajtam maradt

– mondta László, akit már az egyik trolin szólítottunk meg. Azzal folytatta, hogy jelentkezett egy másik, tulajdonképpen másodállásra, ahol koronavírus tesztet végeznek majd el, és addig nem akarja elkapni a betegséget, ezért is védi magát ezzel a bevált módszerrel. Nem szeretné könnyelműsége miatt elbukni az álláslehetőséget.

– A delta vírusmutáns terjedésével azonban szerintem újra tanácsos lehet hordani, legalább a tömegközlekedésen és zárt helyeken, különösen ahol sokan vannak egy térben

– tette hozzá.

A variánsoktól is véd

Szemmel láthatóan napról napra többen viselik újra a szájat és orrot is eltakaró maszkot, de a többséget még azok alkotják, akik megszabadultak tőle és nem hordják, örülnek, hogy nem kell. Két kisboltban megkérdeztük árulnak-e maszkot, azt a választ kaptuk, szoktak, de most nem tartanak, mert nem kötelező, és a vásárlók sem keresik.

Pedig a maszkviselés a koronavírus veszélyesebb variánsai ellen is védelmet nyújthat, ezért érdemes lehet zárt helyeken, például üzletekben, tömegközlekedési eszközökön és nagyobb tömegben hordani jelenleg is, amikor nem kötelező. Ez Kemenesi Gábor virológus véleménye, amit a Facebookon tett közzé, és több szakember, orvos is oszt.

Hasonlóan vélekedik Mohos András tiszaszigeti háziorvos is. Ő a közösségi oldalán írta ki, hogy a rendelőben a maszk használata továbbra is kötelező. Egyben arra is felhívta a figyelmet, hogy sürgős, életveszélyes és súlyos állapot kivételével a személyes konzultációkra, betegvizsgálatokra csak időpontfoglalással mehetnek a páciensek.