Koronavírusos lett Kübekháza polgármestere

Kedden délután kübekházi otthonában lett rosszul Molnár Róbert polgármester.

Kedden délután kübekházi otthonában lett rosszul Molnár Róbert polgármester. Este 9 óra körül végeztek nála orrüregi tesztet, amely beigazolta a COVID-19 gyanúját.

– Délután 4 óra körül egy nehézlégzéses fulladás és szédülés jött rám. Úgy éreztem akkor, hogy ha nem fekszem le nyomban, ott esek össze. Lefeküdtem, majd jeleztem a háziorvosnak hogy valami nincs rendben. Pár napja picit köhögök, de nem ment el sem az ízlelésem, sem a szaglásom, ezért meghűlésre gondoltam, hőemelkedésem is csak kisebb volt. Reggel sem voltam túl jól, de délután egy nagyfokú fáradság és dekoncentráltság jött rám. Akkor éreztem, hogy valami baj van, amikor egy hivatalos okiratra kellett pár sort kézzel írnom, és nem forgott a toll a kezemben, és magam is megdöbbentem az írásomon. Mintha, nem is én írtam volna – mondta a polgármester.

Szabadsága miatt október 22-én járt utoljára a polgármester a hivatalában, pár kollégájával, a szobafestőjével találkozott csak, őket valószínűleg letesztelik hamarosan.

– A feleségem a három gyerekünkkel Nyíregyházán, a nagyszülőknél töltötte az őszi szünet elmúlt napjait, szerda este jöttek volna haza, ők most ott maradnak az elkövetkező tíz napban. Nem magamért, hanem a környezetemért aggódom. Csak arra kérem Istent, hogy lakóinkat a kórháztól és a lélegeztető gépektől mentse meg – mondta a polgármester.