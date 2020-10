A politikus blogján értesítette a nyilvánosságot arról, hogy elkapta a vírust.

Csütörtökön tette közzé Toroczkai László, Ásotthalom polgármestere, a Mi Hazánk Mozgalom vezetője, hogy ő is elkapta a koronavírust.

„Ma hívott a háziorvosunk, hogy megérkezett a tesztem eredménye, amely pozitív lett, tehát éppen közelről ismerkedem a koronavírussal. Két nappal ezelőtt, az első tünetek jelentkezésekor azonnal tesztet csináltattam és önkéntes karanténba vonultam. Ezúton is szeretném megköszönni az egészségügyi dolgozók emberfeletti munkáját, hiszen ugyanaz az ember tesztelt, aki vezette a mentőautót, és a laboratóriumokban is megállás nélkül elemzik a mintákat, most már tényleg rengeteg az eset. Hálásan köszönöm a munkájukat.”

– írja bejegyzésében, ahol arról is beszámolt, hogy a 2009-es H1N1-influenza jobban megviselte, jelenleg lázról, enyhe torok- és fejfájásról számolt be.