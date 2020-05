Körséták a város szélén

Kerékpárosok, tájfutók, kutyasétáltatók, kimozdulni vágyók és akár még lovasok is használhatják a vásárhelyi Kása erdő ösvényeit. A fejlesztések a lakossági igényekhez igazodnak.

Turistautak, tájékoztató honlap és egy MapRun alkalmazás is segíti azokat, akik szívesen töltik szabadidejüket a vásárhelyi Kása erdőben. A Liget sor északi vége felőli részen adták át pénteken az újonnan kialakított információs táblákat. Az erdő bejáratainál található tájékoztató felületen térkép és általános területhasználati tudnivalók mellett részben az aktuális programokhoz igazodó tartalmakat helyeznek el – közölte Petróczki Ádám, a Hód-Mentor Sportegyesület elnöke és Varga Anikó, a vásárhelyi Bessenyei Ferenc Művelődési Központ intézményvezetője.

Elmondták: a meglévő kék és piros szakaszok mellett kijelölték a nagyrészt eltérő helyen haladó, 3,6 kilométer hosszúságú zöld körséta útvonalat is. Az irányt egyelőre táblák jelölik, a következő hetekben festik fel a jelölést. Az ösvények gallyazása, kaszálása folyamatos, így a nyári időszakban is remek programot jelenthet az erdei séta, futás, kutyasétáltatás. A helyszíni tájékozódást virtuálisan is segítik: letölthető térképek, GPS-trackek, illetve bejelentési felület érhető el a honlapon, a kalandos kedvűek pedig kipróbálhatják a MapRun játékot. Az alkalmazást használóknak ellenőrzőpontokat kell felkeresniük, majd minél rövidebb idő alatt visszatérni a kiindulási pontra.