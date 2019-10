Kossuth Tivadar képei a Zsinagógában

Hanuka fényei címmel nyílt meg a héten Kossuth Tivadar festőművész önálló kiállítása a Zsinagógában a XV. Szegedi Őszi Zsidó Kulturális Fesztivál keretében. Bár a kiállítás címe vallási tematikára utal, azért más témájú festmények is szerepelnek a válogatásban.

Kossuth Tivadar Törökbecsén, az egykori Jugoszláviában született, édesanyja ikonokat festett – innen a festészet iránti érzékenység, ám az iskolában asztalosmesterséget tanult, majd pedig egy csempegyárban dolgozott. Egyszer aztán gondolt egyet és a képeiről készült fotókat elküldte Otto Bihai-Merin belg­rádi művészettörténészhez, aki a tehetségét látván sikereket jósolt neki, s igaza lett. Kossuth Tivadar képei bejárták a világot, Ausztráliától Észak-Amerikáig több nagyvárosban állították már ki a műveit. Időről időre Szegedre is meghívják, és az elmúlt tíz évben több kiállítása volt már a megyében.

A mostani kiállításon több bibliai történetet, mint például a Noé bárkáját ábrázoló képe is megjelenik, továbbá érdekesség, hogy a kiállítás helyszínéül szolgáló szegedi Zsinagógát is megfestette. A vallási témán túl pedig megjelenik a cirkusz, felszálló színes légballonok és egy hajóskapitány alakja is mint visszatérő motívumok.

– Kossuth Tivadar hosszú kitérőkkel tarkított életpályája során megteremtette egyedi, csak rá jellemző képi stílusát, mindvégig megőrizve és követve a maga egyéniségét, választva egy nehéz, de önálló utat – méltatta őt Dusha Béla fotóművész. A kiállítást a Zsinagóga nyitvatartási idejében lehet megtekinteni.