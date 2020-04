Kötelező a maszk és a kesztyű a piacon

A településen nincs koronavírusos – tudtuk meg Röszke polgármesterétől. A piacon táblákkal is jelezték, védőfelszerelés nélkül nincs vásárlás, de a helyiek fegyelmezetten betartják a korlátozásokat.

Táblákkal is jelzik a röszkei piac területén, hogy szájmaszk és kesztyű viselése az ott tartózkodóknak kötelező. Aki nem használ védőeszközt, nem árusíthat és nem vásárolhat a kispiacon – olvastuk a tájékoztatóban, amely a napokban került ki a település honlapjára. A röszkeiek jogkövető állampolgárok, írta a polgármester, kirívó esemény vagy veszélyeztetés nem fordult elő a településen. Koronavírusos betegről nem érkezett jelzés a faluban – ez hétfőig nem változott, válaszolta érdeklődésünkre Röszke polgármestere, Borbásné Márki Márta.

A bölcsődét és az óvodát nem zárták be, indokolt esetben fogadják a gyerekeket. Az étkezést is biztosítják az igénylőknek mind a bölcsődés, óvodás, iskolás korosztálynak, mind az idősgondozásban. A szolgáltatói központ dolgozóinak köszönhetően az idősek megkapják a házi segítségnyújtást és minden szükséges ellátást, az ételt egyszer használatos edényekben szállítják ki, amit az önkormányzat áll. A napi védekezés – fertőtlenítőszerek, kesztyűk, arcmaszkok, eldobható edényzet – biztosítására komoly pénzösszegeket fordítanak a településen.

Az önkormányzat a hatósági karanténban lévők ellátásáról is gondoskodik.

– Hat külföldről visszatért röszkei lakos került karanténba, három emberé már lejárt – tudtuk meg a település vezetőjétől: a hazaérkezőkkel rögtön felvette a kapcsolatot. Úgy tapasztalta, a röszkeiek fegyelmezettek és betartják a korlátozásokat. A játszótereket, sportpályákat nem használják, közterületen maszkot viselnek.

Nyugdíjasokat elvétve, nagyon időseket pedig nem látni az utcákon – gondoskodnak azokról is, akik nem voltak benne az ellátórendszerben. A polgármester arra kéri a lakosságot, tartsák be továbbra is az előírásokat, és jelezzék, ha tudomásukra jut, hogy valaki segítségre, ellátásra szorul.

