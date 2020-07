Kötelező pótolni az utcatáblát

Szegeden rendelet szabályozza most már az utcatáblák meglétét. Ha a ház tulajdonosa leszereli, jeleznie kell a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek, de le is adhatja nekik. Így jelentősen csökken a táblák pótlására fordított önkormányzati költség.

Egyre nagyobb gondot okoz a megyeszékhelyen az utcaneveket jelző táblák hiánya. Ezek meglétét a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. folyamatosan ellenőrzi.

Éppen ezért élt azzal a jelzéssel a he­­lyi önkormányzat felé, hogy az utóbbi években Szegeden drasztikusan csökkent az ingatlanokra kihelyezett utcanévtáblák száma, jelenleg nincsen olyan városrész, ahonnan ne hiányozna néhány.

Felújításkor tűnnek el

Ezt leginkább az okozza, hogy az önkormányzati tulajdonú táblák, amelyeket az építkezések, felújítások során leszerelnek a házak faláról, kerítésekről, gyakran a munkálatok befejeztével nem kerülnek vissza. Sok esetben nincsen információ arról, hogy ki távolította el a táblát, és már nem lelhető fel az eredeti tábla sem. Az eltűnt, megrongálódott névtáblák felderítése és pótlása azonban jelentős időt és költségeket emészt fel.

Kötelezettségek vannak

Ezért az önkormányzat a társaság jelzése alapján módosította a közterületek elnevezésének szabályairól szóló rendeletét a legutóbbi közgyűlésen. A ki­­egészítés szerint az ingatlan tulajdonosának a jövőben értesítenie kell a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-t, hogy felújítási munkálatok vagy egyéb okok miatt leszerel­­te a táblát, amit le is adhat ez esetben a társaságnak. Ezáltal biztosítottá válik a táblák megőrzése, és a pótlással járó költségek is mérséklődnek.

Az új szabályozás szerint be­jelentési kötelezettsége lesz az ingatlan tulajdonosának a társaság felé abban az esetben is, ha az utcanévtábla eltűnését, megrongálódását, megsemmisülését észleli, de annak hátte­rében nem ő áll. Így a táblák pótlása mihamarabb megtörtén­het, és nem a cégnek kell időt töltenie a fel­térképezéssel és az eltűnés oká­­nak feltárásával.

Értékes percek múlnak rajta

Ez nemcsak a városban kirándulókat segíti a tájékozódásban, hanem például a futárszolgálatok, postások munkáját is jelentősen megkönnyíti. A szabályozás az Országos Mentőszolgálat számára is segítség, hiszen így hamarabb megérkezhetnek a bajbajutott embertársunkhoz. A Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet tájékoztatásából megtudtuk, az utcanévtábla mellett a házszám megléte is kiemelten fontos.

Hangai József kommuniká­ciós munkatárs lapunknak el­­mondta, sokak számára egy­értelműnek tűnik a megadott cím, de még mindig találkoznak olyan helyszínnel, ahol nincs kint a házszám. Pedig egy, az utcáról jól látható helyre kihelyezett számozással értékes perceket tudnak megtakarítani – tette hozzá. Emellett az is meggyorsítja a mentést, ha egy hozzátartozó az utcán várja a mentőt. Fontos, hogy ne a kapuban álljon, hanem jól látható helyen, és ha látja a mentőegységet, akkor kézfeltartással jelezze, hogy ott várják a segítséget.