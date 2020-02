Közelebb került az ügyintézés

Megnyitotta helyi irodáját a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, az új ügyfélszolgálatnak köszönhetően a vállalkozásoknak az eddigieknél is könnyebbé válik az ügyintézés.

Mint Bedő Tamás, a város polgármestere elmondta, a helyi szervezetnek régi vágya volt egy önálló ügyfélszolgálat. Horváth János, a térségi szervezet elnöke három éve és három hónapja kereste meg azzal, hogy ki fogja járni a megyei kamaránál, hogy Csongrádon is legyen irodájuk. A polgármester kiemelte, ezernél is több kamarai tag van a városban, így eddig is jó volt az együttműködésük a megyei szervezettel, ezután pedig még jobb lesz.

Az avató ünnepségen Nemesi Pál, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta, a kamara célja, hogy helyben elérhetővé tegye és közelebb hozza az ügyintézést a vállalkozásokhoz.

– Ezentúl nem kell más városba utazni az ügyintézéshez, ezzel is igyekszünk közelebb kerülni a vállalkozásokhoz napi szinten – mondta el a megyei elnök. Horváth János, a térségi szervezet elnöke kiemelte, a városban és a térségben működő ezernégyszázöt vállalkozás nevében mond köszönetet, és azt kívánta, hogy a vállalkozók élettel töltsék meg a helyiséget.

Az új irodában az információkérésen túl a kamarához forduló gazdálkodó szervezetek az önkéntes tagsággal, valamint a kamarai nyilvántartásokkal kapcsolatos ügyintézéssel, külkereskedelmi okmányok hitelesítésével, békéltető testületi kérelmek leadásával kereshetik fel az ügyintézőket. Emellett forrásszerzési lehetőségekkel, így például Széchenyi Kártya Program ügyintézéssel, valamint a megyei iparkamara országosan is egyedülálló támogatásának, a Kamarai Pénzügyi Alapok pályázati ügyintézésével is segítik a vállalkozásokat.

Az iroda egyelőre hetente két napon, kedden és csütörtökön fogadja az ügyfeleket.