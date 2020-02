Középiskolás diákokat ösztönöz a továbbtanulásra A roma szakkollégium

Tavaly indította el hátrányos helyzetű középiskolásokat patronáló programját a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium. Idéntől még több fiatalt tudnak bevonni kezdeményezésükbe, ugyanis egy jótékonysági esten jelentős összegű támogatást kaptak.

Egymillió forintos támogatást kapott a Szegedi Keresztény Ro­­ma Szakkollégium Cherhaja programja. Arról, hogy hátrányos helyzetű és roma középiskolásokat támogat és ezzel a továbbtanulásra ösztönöz az intézmény, mi is beszámoltunk tavaly nyáron. A szegedi intézmény a budapesti Jezsui­ta Roma Szakkol­légiummal közösen egy olyan hároméves programot indított, amivel a felsőoktatásba ké­­szülő roma, illetve hátrányos helyzetű középiskolásokat támogatják.

A pályázati forrás mellé ka­pott most pluszfinanszírozást az intézmény, amelyet a Szeged Első Lions Club és a Szegedi Tudományegyetem közös jótékonysági bálján adtak át a hétvégén. Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja köszöntőjében kiemelte, azzal, hogy a támogatók hozzájárulnak a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium programjához, a tehetséges cigány származású diákok egyetemi továbbtanulásának esélyét növelik. A kancellár arról is biztosította a szakkollégium igazgatóját, hogy a pályázati forrás megszűnése után is támogatják a tehetséggondozó programot.

Mészáros Ferenc, a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium igazgatója elmondta, kö­­zépiskolásoknak szóló programjuk egy éve kezdődött.

– A helyi közösségekben élő mentorokon keresztül érjük el a továbbtanulásra készülő, te­­hetséges, de hátrányos helyzetük miatt nyelvi vagy egyéb kulcskompetenciákban hiányossággal küzdő roma diákokat. A mentorok feladatai közé tartozik a diákok szociális készségeinek fejlesztése, kulturális programokba való bevonása – magyarázta az igazgató.

A program koordinátorai Tóth Johanna és Teleki-Rák Ágnes elmondták, a támoga­tásnak köszönhetően még több hátrányos helyzetű fiatalt tudnak bevonni kezdemé­nyezésükbe. Tóth Johanna hozzátette, minden nyáron szer­­veznek egy tábort, amelynek célja az, hogy a fiatalok egymást megismerve nyerjenek ösztönzést a továbbtanulásra. Itt többek között pályaorientációs előadásokat, motivációs tréningeket hallhattak és Szegedet is megismerhették játékos feladatokon keresztül. Azt is megtudtuk, nyár elején Budapesten szervezik meg a Cherhaja Camp tábort.