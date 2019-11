Közmeghallgatás lesz Szegeden

December 5-én 17 órától közmeghallgatást tart a szegedi önkormányzat a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében a távfűtés fejlesztése kapcsán, amennyiben ezt pénteken jóváhagyja a közgyűlés, a jogi bizottság kedden már elfogadta.

Az előterjesztésekből kiderült az is, hogy új, 64 fős bölcsőde építését tervezik uniós forrásból a Fülemüle utcába, ezzel a Töltés utcai 44 fős intézményt szeretnék kiváltani, emellett a Vitéz utcai bölcsit is szeretnék újjáépíteni, ennek eredményeként 84 helyett már 96 gyermeket tudnának fogadni.

Tárgyalták továbbá azt is, hogy egy pályázat által kerékpárutat szeretnének építeni a Szeged–Röszke–Magyarkanizsa vonalon, míg Kiskundorozsmán a csapadékvíz-elvezetés harmadik és negyedik üteme is elindulhat hamarosan. Kiderült, nem teszik vissza az Odessza-emlékművet a felújított Odessza városrészbe, mert nem illeszkedik az új arculathoz, így a Móra Ferenc Múzeum raktárközpontjába viszik be, eddig egyébként a Szegedi Környezetgazdálkodásnál állomásozott Lapis András műve.

Kiderült, az IKV is módosítja a bérleti díjakat a lakáspiaci árak növekedése miatt, amennyiben azt jóváhagyják a képviselők pénteken, így például a bérlakások ára évi 4,5 százalékkal emelkedhet 2020-24 között.