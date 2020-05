Biofűnyírókat is bevetettek

Mártélyon a napközi konyha zöldségszükségletének körülbelül 70 százalékát termelik meg a közmunkások. Zöldséget termesztenek, virágpalántákat nevelnek, állatokat gondoznak. Mindenki részt vesz minden munkafolyamatban.

Mártélyon jelenleg 17 közmunkás dolgozik.

– A mintegy 600 négyzetméteres kertészetünkben olyan zöldségeket termesztünk, amiket helyben a napközi konyha felhasznál a közétkeztetéshez. Van három nagy fóliasátrunk is – mondta Szabó Teréz Dorina, a mártélyi közmunkások csoportvezetője.

Paradicsomtól a kaporig

– Termesztünk paradicsomot, paprikát, kápiapaprikát, zöldbabot, káposztát, tököt, cukkinit, répát, céklát, kaprot és még sorolhatnám. A kertészetünk olyan, mint egy családi konyha­kert, ahol minden megterem, ami kell, csak természetesen jó­­val nagyobb mennyiségben – említette meg a csoportvezető, akitől azt is megtudtuk, a friss, a szezonális zöldségek a gyerekek asztalára kerülnek, de tesznek el télire például zöldbabot. A káposzta jelentős részét pedig savanyítják.

A mártélyi közmunkások a napközi konyha zöldségszükség­letének mintegy 70 százalékát te­­remtik elő.

Jók a visszajelzések

– Van egy gyümölcsösünk is, ahol alma, meggy és barack te­­rem. A gyümölcsök egy részét frissen fogyasztják el a gyere­kek, a többit feldolgozzuk. Be­­főttet készítünk, illetve dzsemet és lekvárt – sorolta Szabó Teréz Dorina.

A közmunkaprogramban a zöldségtermesztés mellett ál­latokat is tartanak.

– A Start min­­taprogram lehetőséget ad arra, hogy évente 12 hízódisznót neveljünk, amelyek húsa ugyancsak a közétkeztetésbe kerül. Jelenleg nincs malacunk, de hamarosan benépesülnek a disznóóljaink.

A szülőktől egyébként többször kaptunk már pozitív visszajelzést. Nem mindegy, hogy mi kerül az asztalra. Arra törekszünk, hogy mi­­nél egészségesebb termékekkel lássuk el a helyi konyhát.

Túl vannak a birkanyíráson

A mártélyi közmunkások birkát is tartanak. Ezek a jószágok a település biofűnyírói. A juhok alaplétszáma a kossal együtt 13, de már van szaporulatuk is. Ottjártunkkor éppen a vasút melletti kis fás területen, a tölgyes er­­dő alján „optimalizálták” a fű magasságát a „gyepkarbantartók”. Többek között Natura 2000-es területeken is legeltetnek. Az aktuális területen villanypásztor vigyáz a nyájra. Nemrég megtörtént a birkanyírás is. A juhokat Marton János Guinness-rekorder birkanyíró mester szabadította meg a téli bundájuktól.

A közmunkások dísznövé­nyekkel is foglalkoznak. A ma­­gok egy részét a képviselő-testület adományaiból vették. Az elvetett magok kikeltek, a közmunkások most helyezik ki a palántákat a közterületre. A program révén kész palántákat is vásároltak.