Közös lett a kuckó a kemencével januártól

Magyarcsanáddal nagyot fordult a világ szilveszterkor.

A község lélekszáma ugyanis a múlt év során 2 ezer fő alá csökkent, ezért az idei évtől az egyébként most felújított, energetikai szempontból korszerűsített magyarcsanádi községházán már az apátfalvi közös önkormányzat kirendeltsége működik csak. A vonatkozó jogszabály szerint ugyanis az ilyen kis létszámú településeknek nem lehet ön­álló hivataluk – egyébként Apátfalvához csatlakozott a hasonlóképp járt Nagylak is. Magyarcsanád számára mindez a gyakorlatban azt jelenti, a hétfős hivatali létszám is megfeleződött.

– Az együttműködés korábban is nagyon jó volt az apátfalviakkal. Úgy tűnik, most még jobb – mondta Farkas János, Magyarcsanád polgármestere. – Közös lett a kuckó a kemencével – jellemezte a helyzetet.

A tavalyi év beruházásai közül a legfontosabbnak a falu első embere a művelődési ház melletti új rendezvénytér kialakítását nevezte. Ezt a falunap alkalmával avatták fel. Nyertek 5 milliót a református temető bővítésére, ahol lesz urnafal is, és nyertek 15 milliót a református parókia felújítására, illetve közösségi rendezvények megtartására. Szintén 5 milliót nyertek az óvoda udvarának rendbetételére. Magának az épületnek az energetikai korszerűsítésére is pályáztak 30 millió forint értékben – ennek elbírálását még várják. Idén járdaépítéseket, földes utcák szilárdburkolását is tervezik, részben már megnyert milliókból.

A polgármesternek közben olyan, úgyszólván állandó problémák kezelésével is foglalkoznia kell, mint a kóbor kutyák ügye. Korábban megírtuk, Magyarcsanádon – ahogy a többi környező faluban is – rengeteg az utcákon csatangoló eb, amelyektől félnek az ott közlekedők. – Valamit központilag kellene kitalálni ennek a helyzetnek az orvoslására – jegyezte meg Farkas János.