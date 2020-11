Összefogtak a mártélyiak, közösen tették szebbé településüket

Közösen szépítették a falut a közelmúltban a mártélyiak. Nemrégiben településtisztasági napokat is szerveztek.

– A halottak napja előtti időszakban a település végén lévő temetőben újrafestettük a padokat, kukákat. A ravatalozó nyílászáróit kérésemre a Csongrád-Csanád Megyei Kegyeleti Kft. ugyancsak lefestette – mondta Putz Anita, Mártély polgármestere. – Emellett az óvodánkban is felfrissítették önkénteseink az udvari játékok színét, valamint a Rosemarin felőli oldalon lévő buszváró faépítményét is megszépítették – említette meg a polgármester.

– Kétnapos szemétszedésre is vártuk a település lakóit. Nemcsak Mártély belterületén, hanem Mindszent felé a kubikos emlékműig gyűjtöttük össze, a másik irányba pedig a 7-es kilométerkőig szedtük fel az autósok által kidobált zacskókat, műanyagflakonokat és sok minden mást is – tette hozzá Sajti Imréné alpolgármester.

A településen a lehullott falevelek összegyűjtése is folyamatos. A polgármester arról is beszélt, hogy a focipálya kemping felőli oldalában több mint egy tucat fát is ültettek. A szilre esett a választásuk, mivel jól bírja az időjárás viszontagságait és viszonylag gyorsan is növekszik. A településtisztasági napokon és a faültetésen összességében 50-60 fő vett részt.