Közösséget építenek az önsegítő klubbal a csongrádi nevelőszülők

Havi rendszerességgel találkozó munkacsoportot hoztak létre a környéken élő nevelőszülők. A tagok jogi tanácsadással, szakemberek által tartott előadások megszervezésével, közös programokkal és mentorálással is segítik a résztvevőket.

Ezt ne hagyja ki! Niedermüller Péter szerint kedden jobb volt írnek, mint magyarnak lenni

– Régebben a nevelőszülői képzésen is sokat beszélgettünk egymás között a bennünket érintő helyzetekről, kihívásokról, ezért úgy látom, nagy szükség volt erre a csoportra a családok részéről. A mi problémáinkat az érzi át, aki ebben benne van

– számolt be Való Edit nevelőszülő és koordinátor. A csongrádi asszony úgymond a rutinosabb alapító tagok közé tartozik, 2013 óta nevelőszülő, most egy kislány van a családjában.

A szülők által létrehozott, önkéntes alapon működő mun­­kacsoport tagjai havonta ta­lálkoznak a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató csongrádi irodájában, az összejöveteleken pedig egy-egy aktuá­lis témát beszélnek majd meg, olyat, amelyben a legtöbbeknek van szüksége segítségre.

– Lehetnek olyan kérdések, amelyekkel egy új nevelőszülő még nem biztos, hogy egyedül könnyen boldogul. Ebben szeretnénk szakértők bevonásával is segíteni, megbeszélni a buktatókat és a lehetséges megoldásokat, valamint módszereket, jó gyakorlatokat kidolgozni

– tette hozzá Való Edit.

Mint megtudtuk, a csoportban a hasznos tudnivalók megosztása mellett az új nevelőszülők segítésére mentorálást is tartanak majd, valamint közös programokat, kirándulásokat és táborozásokat is szerveznek, hogy a családok és a gyerekek is jobban megismerjék egymást.

A nevelőszülői hivatás nagy felelősséggel jár, a környéken pedig egyre többen vállalják ezt a fajta életre szóló elköteleződést.

– Ebben a körzetben – vagyis Csongrád, Szentes, Tömörkény, Fábiánsebestyén, Csanytelek, Bokros és Nagytőke településeken – a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónak negyven nevelőszülője van, akik összesen százötven gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermeket nevelnek

– tájékoztatott Török Zoltánné.

A gyermekvédelmi szolgáltató megyei területi igazgatója ki­­emelte, a körzetben ugyan sok tapasztalt nevelőszülő van, de akadnak újak is, így a most alakult klub célja az is, hogy egymás munkáját tudják segíteni gyakorlati tanácsokkal, valamint szakemberek bevonásával, ezenfelül nekik is ki­kapcsolódást jelenthet egy-egy ilyen délután.